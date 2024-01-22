Сколько раз в течение дня нужно обниматься и как это влияет на здоровье

Как объятия влияют на здоровье

Мы обнимаем других людей, когда взволнованы, счастливы, грустны или пытаемся утешить. Как оказывается, объятия делают нас здоровее и счастливее.

По словам экспертов, результаты исследования ученых Университета Карнеги-Меллона, Питтсбург, Пенсильвания, свидетельствуют о том, что обнимающие и те, кого погружают в объятия, реже болеют.

Также с самого рождения ребенка объятия или прикосновения улучшают его сон. Кроме того, объятия высвобождают окситоцин (его еще называют "гормоном объятий" и "гормоном любви"), а это улучшает самочувствие и даже способно уменьшить болевые ощущения.

К тому же объятия помогают снизить уровень стресса, уровень кровяного давления, а значит, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты говорят, что прикосновения других людей помогают справиться со стрессом. Однако, когда прикосновения вызывают дискомфорт или не считаются безопасными (как во время пандемии COVID-19), жесты самоприкосновения, такие как приложение руки к сердцу, могут стать альтернативным способом.

Кроме того, объятия способны усиливать сексуальное желание. Высвобождается дофамин, стимулирующий мозг искать удовольствие.

Сколько раз нужно обниматься

Эксперты говорят, что объятия нужны ежедневно. Американский семейный психолог Вирджиния Сатир рассказала, что для выживания человеку нужно обниматься 4 раза в день, для поддержки - 8 раз, для роста - 12.

Как объятия могут навредить

Объятия приносят не только пользу, но могут повредить, поскольку существует ряд заболеваний, которые передаются контактным путем, в частности, через грязные руки.

Поэтому важно мыть руки с мылом и водой. Если такой возможности нет, воспользуйтесь спиртосодержащим антисептиком для рук. Антисептик может уничтожить не все патогенные организмы, например его "не боящийся" возбудитель Clostridium difficile, вызывающий псевдомембранозный колит.

Не забывайте также, что руки нужно мыть перед едой, после посещения туалета и после прихода с улицы.

Позаботьтесь о том, чтобы во время мытья рук мыло покрывало все поверхности кистей, уделяйте особое внимание промежуткам между пальцем.