Скільки разів насправді можна використати одноразову бритву?

Скільки разів можна використовувати бритву

Експерти стверджують, що такі предмети особистої гігієни слід викидати після 5-7 використань. Багато в чому це залежить від інтенсивності використання, щільності волосяного покриву, а ще від якості самої бритви.

Компанія Gillette у своїй інструкції зазначає, що одноразові станки, а також знімні блоки для бритви потрібно міняти після 5-10 використань, оскільки леза бритви можуть стати розсадником бактерій та існує ризик зараження. Леза одноразових станків швидко затуплюються і є ризик ними порізатися, а отже - занести бактерії у кров.

Такі ж рекомендації дає й інший виробник бритв - Beeco.

"Хороша одноразова бритва, яку правильно доглядають, прослужить приблизно десять використань", - зазначають фахівці.

Вони наголосили, що термін служби таких бритв у чоловіків може бути меншим. Для гоління обличчя потрібні гострі леза і часом вони стають тупими вже після 3-4 використання, бо волосся на обличчі значно грубіше за те, що збривають жінки.

Як зрозуміти, що бритву потрібно викинути

Лікар-дерматолог Вітні Боу розповіла Refinery, що є чіткі і явні ознаки того, що бритву потрібно терміново замінити.

"Перша ознака іржі чи затуплення леза, а також будь-якого посмикування чи порізу шкіри має сказати вам, що настав час її викинути", - стверджує експерт.

У Beeco рекомендують звернути увагу на два фактори:

1. Лезо блискуче і чисте? Можна продовжувати користуватися бритвою. Якщо скупчився крем для гоління, пил чи бруд - потрібно замінити бритву.

2. Якщо шкіра починає натягуватись сильніше і це викликає дискомфорт - ознака того, що вона вже непридатна. Якщо бритва більше не збриває волосся так, як це було при перших використаннях - їй прийшов кінець.

Як зберігати бритву, щоб вона довше служила

Вітні Боу рекомендує завжди тримати бритву в чистому та сухому місці після використання. Вона рекомендує добре прополоскати бритву після гоління та її просушити.

Якщо цього не зробити, що мило, крем та волоски засохнуть між лезами, що швидко скоротить її термін її придатності.

Також вона рекомендує прибирати одноразові станки з ванної або поміщати їх у шафку, де вони будуть захищені від вологи.

У Beeco рекомендують після використання замочити бритву у мильній воді на 10-15 хвилин. Якщо бритва сильно забруднена, її можна почистити за допомогою старої зубної щітки.

Потім ретельно сполоснути водою та висушити. А після - прибрати з вологого приміщення, тому що це запобігатиме швидкій появі іржі.

Щоб захистити від іржі, можна використовувати дитячу або мінеральну олійку. Після гоління ретельно промийте бритву і помістіть у склянку з такою олією. Олія захистить леза від води, інших забруднень та появи іржі.