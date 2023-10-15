Сколько раз на самом деле можно использовать одноразовую бритву?

Сколько раз можно использовать бритву

Эксперты утверждают, что такие предметы личной гигиены нужно выбрасывать после 5-7 использований. Во многом это зависит от интенсивности использования, плотности волосяного покрова, а еще – от качества самой бритвы.

Компания Gillette в своей инструкции отмечает, что одноразовые станки, а также съемные блоки для бритвы нужно менять после 5-10 использований, так как лезвия бритвы могут стать рассадником бактерий и существует риск заражений. Лезвия одноразовых станков быстро затупляются и есть риск ими порезаться, а значит – занести бактерии в кровь.

Такие же рекомендации дает и другой производитель бритв - Beeco.

"Хорошая одноразовая бритва, за которой правильно ухаживают, прослужит примерно десять использований", - отмечают специалисты.

Они подчеркнули, что срок службы таких бритв у мужчин могут быть меньше. Для бритья лица нужны острые лезвия и порой они становятся тупыми уже после 3-4 использований, так как волосы на лице значительно грубее тех, что сбривают женщины.

Как понять, что бритву нужно выбросить

Врач-дерматолог Уитни Боу рассказала для Refinery, что есть четкие и явные признаки того, что бритву нужно срочно заменить.

"Первый признак ржавчины или затупления лезвия, а также любого подергивания или пореза кожи должен сказать вам, что пришло время ее выбросить", - утверждает эксперт.

В Beeco рекомендуют обратить внимание на два фактора:

1. Лезвие блестящее и чистое? Можно продолжать пользоваться бритвой. Если скопился крем для бритья, пыль или грязь - нужно заменить бритву.

2. Если кожа начинает натягиваться сильнее и это вызывает дискомфорт - признак того, что она уже непригодна. Если бритва больше не сбривает волосы так, как это было при первых использованиях – ей пришел конец.

Как хранить бритву, чтобы она дольше служила

Уитни Боу рекомендует всегда держать бритву в чистом и сухом месте после использования. Она рекомендует хорошо прополоскать бритву после бритья и ее просушить.

Если этого не сделать, что мыло, крем и волоски засохнут между лезвиями, что быстро сократит ее срок ее пригодности.

Также она рекомендует убирать одноразовые станки из ванной или помещать их в шкафчик, где они будут защищены от влаги.

В Beeco рекомендуют после использования замочить бритву в мыльной воде на 10-15 минут. Если бритва сильно загрязнена – ее можно почистить с помощью старой зубной щетки.

Потом тщательно сполоснуть водой и высушить. А после – убрать из влажного помещения, так как это предотвратит быстрое появление ржавчины.

Чтобы защитить от ржавчины, можно использовать детское или минеральное масло. После бритья тщательно сполосните бритву и поместите в стакан с таким маслом. Масло защитит лезвия от воды, других загрязнений и появления ржавчины.