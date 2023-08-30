Скільки потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг: це важливо знати

Що необхідно знати

Щоб квитанція про оплату послуг мала юридичну силу, у ній мають бути зазначені показники лічильників, суми до оплати, особисті рахунки та всі реквізити компанії, яка надає послуги.

Такі дані можуть бути підтвердження платежу в ситуації, якщо виникнуть суперечки.

Жоден нормативний акт не вказує, як довго потрібно зберігати квитанції. Однак, існує закон про термін давності позовної заяви, згідно з ним, позовна давність по суперечках подібного роду спливає через 3 роки з моменту виникнення проблемної ситуації.

Якщо послуги оплачено через інтернет, то квитанції можуть зберігатись в електронному форматі.

Важливо, що у разі виникнення проблеми, у суді не приймаються надруковані квитанції без "мокрих" печаток організації. Для суду бажано попросити у банку видати повноцінну квитанцію з печатками та датами. Клієнт має право зробити запит щодо детальної виписки за кілька місяців або за довший період.

Чи будуть штрафувати за несплату комунальних послуг

На початку війни, у березні 2022 року, Кабінет міністрів заборонив нараховувати та стягувати штрафи за несвоєчасну або неповну оплату комунальних послуг.

Також Верховна Рада заборонила примусово стягувати борги за комунальні послуги з громадян, чиє житло розташоване в районах проведення воєнних дій або районах, які перебувають чи перебували в тимчасовій окупації.

Не будуть також стягувати борги за комунальні послуги з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бої. Ідеться про борги, накопичені після початку війни.

Аби борги за комунальні послуги не стягувалися, внутрішньо переміщеній особі потрібно надати постачальнику комунальних послуг документи, що підтверджують її відсутність у будинку чи квартирі.