Кияни будуть по-новому отримувати платіжки за комуналку: які зміни запроваджують

Мешканці Києва можуть відмовитися від отримання паперових квитанцій за комунальні послуги. Замість них можна користуватися електронними версіями.

Про це повідомляють на сайті Центру комунального сервісу.

Навіщо переходити на електронні квитанції

Однією з головних переваг онлайн-квитанцій є те, що вони швидше надходять до споживача через електронні сервіси:

особистий кабінет споживача

мобільний застосунок "Комуналка"

сайти виконавців житлово-комунальних послуг та інші платформи

Крім того, такий варіант квитанцій є кращим з точки зору збереження ресурсів навколишнього середовища.

Також оплатити рахунок за спожиті житлово-комунальні послуги в електронному вигляді можна онлайн будь-де та в будь-який час.

Коли починає діяти нововведення

Кияни можуть скористатися новою опцією вже з 10 липня 2023 року.

Оплачувати рахунки за спожиті послуги можна буде, як і раніше, в банківських чи поштових касах. Для здійснення оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються житлово-комунальні послуги.

Якщо споживач не відмовився від паперових рахунків, то вони й надалі будуть надходити.

Як відмовитися від паперових платіжок

В особистому кабінеті споживача буде автоматично з'являтись спливне віконце з кнопками. У них необхідно обрати адресу, за якою ви хочете відмовитись від паперового рахунку.

Якщо у вас декілька об'єктів і ви бажаєте відмовитись від паперових рахунків-повідомлень за всіма адресами, потрібно натиснуту кнопку "Відмовитись для всіх об'єктів".

Якщо споживач хоче відмовитись від паперових рахунків-повідомлень по якомусь обраному об'єкту, потрібно натиснути кнопку "Перейти до налаштувань" та обрати об'єкт, по якому споживач не бажає отримувати паперові рахунки.

Після цього на електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.

Інфографіка: cks.com.ua

Варто додати, що споживач може замовити дублікат рахунку. Він має такий самий вигляд, як паперовий, і за потреби споживач зможе його роздрукувати. Зробити замовлення можна за посиланням.