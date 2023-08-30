Сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг: это важно знать

Что необходимо знать

Чтобы квитанция об оплате услуг имела юридическую силу, в ней должны быть указаны показатели счетчиков, суммы к оплате, личные счета и все реквизиты предоставляющей услуги компании.

Такие данные могут быть подтверждением платежа в ситуации, если возникнут споры.

Ни один нормативный акт не указывает, как долго нужно хранить квитанции. Однако существует закон о сроке давности искового заявления, согласно которому исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Если услуги оплачены через интернет, квитанции могут храниться в электронном формате.

Важно, что в случае возникновения проблемы, в суде не принимаются напечатанные квитанции без "мокрых" печатей организации. Для суда желательно попросить у банка выдать полноценную квитанцию с печатями и датами. Клиент имеет право запросить детальную выписку за несколько месяцев или за более длительный период.

Будут ли штрафовать за неуплату коммунальных услуг

В начале войны, в марте 2022 года, Кабинет министров запретил начислять и взимать штрафы за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг.

Также Верховная Рада запретила принудительно взимать долги за коммунальные услуги с граждан, чье жилье расположено в районах проведения военных действий или находящихся или находившихся во временной оккупации районах.

Не будут также взимать долги за коммунальные услуги с переселенцев, выехавших с временно оккупированных или территорий, где идут бои. Речь идет о долгах, накопленных после начала войны.

Чтобы долги за коммунальные услуги не взимались, внутренне перемещенному лицу нужно предоставить поставщику коммунальных услуг документы, подтверждающие его отсутствие в доме или квартире.