Скільки потрібно заробляти, щоб мати пенсію понад 10 тисяч гривень

Як отримати високу пенсію

Для того, щоб мати високу пенсію, ваша офіційна зарплата за всі роки трудового стажу повинна бути вдвічі вищою, ніж середня в Україні.

Зараз середня зарплата на сайтах пошуку роботи становить приблизно 16 500 гривень.

Тобто ваша зарплата повинна становити майже 40 000 гривень.

Сьогодні пенсію понад 10 000 гривень мають близько 10% українців чи 1,1 мільйона людей. Розмір середньої пенсії в цій групі складає 14 660 гривень.

Хто отримує таку пенсію

Високі пенсії, або їх ще називають спецпенсії, отримують народні депутати, держслужбовці, військові високого звання та науковці.

До речі, майже всі представники цих груп отримали надбавки до пенсійних виплат. Точний перелік такий:

науковці

державні службовці

працівники місцевого самоврядування

народні депутати

Як вирахувати майбутню пенсію

Формула розрахунку така: середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт = пенсія.

Відповідно до аналітики Пенсійного фонду, середня зарплата для розрахунку пенсії становить 13 423,28 гривні.

Значення змінних в цій формулі:

розмір середньої заробітної плати - показник середньої зарплати в Україні за три роки, що передували призначенню пенсії, і з якої сплачено страхові внески

- показник середньої зарплати в Україні за три роки, що передували призначенню пенсії, і з якої сплачено страхові внески індивідуальний коефіцієнт зарплати - сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт розраховується шляхом співвідношення суми зарплати, яку людина отримує, до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Сума коефіцієнтів зарплати ділиться на страховий стаж за місяці.

- сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт розраховується шляхом співвідношення суми зарплати, яку людина отримує, до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Сума коефіцієнтів зарплати ділиться на страховий стаж за місяці. коефіцієнт страхового стажу - кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Фактично кількість років стажу необхідно помножити на 0,01

Важливо: один рік стажу дає лише 1% до пенсії, а особистий коефіцієнт можна збільшити у три-п'ять разів.

Розрахуймо пенсію для пенсіонера зі стажем 35 років і з особистим коефіцієнтом 0,5

Тобто наша математика така: 13 423,28 (середня зарплата для вирахування пенсії станом на 2023 рік) х 35 років (стаж) х 0,5 (особистий коефіцієнт у першому випадку) = 2 349 гривень пенсія.