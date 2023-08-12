Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить пенсию более 10 тысяч гривен

Как получить высокую пенсию

Для того чтобы иметь высокую пенсию, ваша официальная зарплата за все годы трудового стажа должна быть вдвое выше средней в Украине.

Сейчас средняя зарплата на сайтах поиска работы составляет приблизительно 16 500 гривен.

То есть ваша зарплата должна составлять около 40 000 гривен.

Сегодня пенсию более 10 000 гривен имеют около 10% украинцев или 1,1 миллиона человек. Размер средней пенсии в этой группе составляет 14 660 гривен.

Кто получает такую пенсию

Высокие пенсии, или их еще называют спецпенсии, получают народные депутаты, госслужащие, военные высокого звания и ученые.

Кстати, почти все представители этих групп получили надбавки к пенсионным выплатам. Точный перечень такой:

ученые

государственные служащие

работники местного самоуправления

народные депутаты

Как вычислить будущую пенсию

Формула расчета такая: средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент = пенсия.

Согласно аналитике Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета пенсии составляет 13423,28 гривны.

Значение переменных в данной формуле:

размер средней заработной платы - показатель средней зарплаты в Украине за три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы

- показатель средней зарплаты в Украине за три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы индивидуальный коэффициент зарплаты - сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент рассчитывается путем соотношения суммы получаемой зарплаты к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумма коэффициентов заработной платы делится на страховой стаж за месяцы.

- сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент рассчитывается путем соотношения суммы получаемой зарплаты к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумма коэффициентов заработной платы делится на страховой стаж за месяцы. коэффициент страхового стажа - количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. Фактически количество лет стажа необходимо умножить на 0,01

Важно: один год стажа дает всего 1% к пенсии, а личный коэффициент можно увеличить в три-пять раз.

Рассчитаем пенсию для пенсионера со стажем 35 лет и с личным коэффициентом 0,5

То есть наша математика такая: 13 423,28 (средняя зарплата для расчета пенсии по состоянию на 2023 год) х 35 лет (стаж) х 0,5 (личный коэффициент в первом случае) = 2 349 гривен пенсия.