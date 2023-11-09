Скільки потрібно не пити алкоголь, щоб мозок відновився: відповідь вчених

Що відбувається з мозком в алкоголіків

За даними дослідників зі Стенфордського університету, у людей із розладом, спричиненим вживанням алкоголю (AUD) спостерігається тенденція до витончення областей кори головного мозку. Зморшкуватий шар мозку має вирішальне значення для багатьох когнітивних функцій.

У тих, хто кинув пити алкоголь, товщина кори головного мозку з часом збільшується швидше за перший місяць і триває протягом 7,3 місяця, після чого товщина стає порівнянною з товщиною тих, хто не має AUD.

"Деякі поздовжні дослідження, що вивчають зміни товщини кори під час утримання від алкоголю, обмежуються першим місяцем тверезості", - кажуть автори дослідження, очолювані психіатром та вченим-біхевіристом Тімоті Дураццо зі Стенфордського університету.

Зміни у структурі та функціях мозку під час хронічного вживання алкоголю можуть ускладнити припинення вживання алкоголю, попри найкращі наміри.

Наприклад, префронтальна кора - область, що бере участь у плануванні та прийнятті рішень - може стати менш активною, через що людям з AUD стає складніше приймати здорові рішення.

Дураццо та його колеги також вивчили, як деякі стани здоров'я, історія куріння, психічні захворювання та розлади, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, впливають на довгострокові зміни товщини кори у людей, які одужують від AUD.

Як проводили дослідження

Для свого дослідження вчені близько року спостерігали за групою людей, які відмовилися від алкоголю. Щомісяця вони проводили виміри. Також вони оглянули 45 людей, які ніколи не страждали від AUD.

Для спостереження за мозком учасників використовувався тип магнітно-резонансної томографії (МРТ), особливо корисний для отримання чіткого зображення внутрішньої структури тіла. Дослідники зафіксували товщину кори для 34 областей, усереднивши вимірювання по лівій та правій півкулях мозку.

Відновлення товщини у пацієнтів з AUD після 7,3 місяця без алкоголю було досить поширеним явищем. Потовщення кори відбувалося повільніше в деяких частинах мозку у людей з AUD, які також мали високий кров'яний тиск або високий рівень холестерину.

Те саме й у людей з AUD, які зараз курять. Таким чином, відмова від куріння може сприяти відновленню товщини кори.

Що вдалося з'ясувати вченим

"Ці результати надихають і дають нове розуміння відновлення мозку після відмови від алкоголю, хоча через невеликий розмір вибірки та відсутність різноманітності їх не можна узагальнювати. Також важливо відзначити, що ці результати не вказують на те, чи зміни вплинули на функцію. мозку. Необхідні більші дослідження для вивчення нейрокогнітивних та психо-соціальних корелятів для відновлення товщини кори під час тривалої утримання при AUD", - наголошують автори дослідження.

Вони додають, що є ще ряд змінних, які вони не враховували - це генетика, фізична активність, здоров'я печінки та легень. Ці дані також могли вплинути на результати.