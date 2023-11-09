Сколько нужно не пить алкоголь, чтобы мозг восстановился: ответ ученых

Что происходит с мозгом у алкоголиков

По данным исследователей из Стэндфордского университета, у людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя (AUD) наблюдается тенденция к истончению областей коры головного мозга. Морщинистый слой мозга имеет решающее значение для многих когнитивных функций.

У тех, кто бросил пить алкоголь, толщина коры головного мозга со временем увеличивается быстрее в первый месяц и продолжается в течение 7,3 месяца, после чего толщина становится сравнимой с толщиной тех, у кого нет AUD.

"Немногие продольные исследования, изучающие изменения толщины коры во время воздержания от алкоголя, ограничиваются первым месяцем трезвости", - говорят авторы исследования, возглавляемые психиатром и ученым-бихевиристом Тимоти Дураццо из Стэндфордского университета.

Изменения в структуре и функциях мозга во время хронического употребления алкоголя могут затруднить прекращение употребления алкоголя, несмотря на самые лучшие намерения.

Например, префронтальная кора - область, участвующая в планировании и принятии решений - может стать менее активной, из-за чего людям с AUD становится сложнее принимать здоровые решения.

Дураццо и его коллеги также изучили, как некоторые состояния здоровья, история курения, психические заболевания и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, влияют на долгосрочные изменения толщины коры у людей, выздоравливающих от AUD.

Как проводили исследование

Для своего исследования ученые около года наблюдали за группой людей, отказавшихся от алкоголя. Ежемесячно они проводили замеры. Также они осмотрели 45 человек, которые никогда не страдали от AUD.

Для наблюдения за мозгом участников использовался тип магнитно-резонансной томографии (МРТ), который особенно полезен для получения четкого изображения внутренней структуры тела. Исследователи зафиксировали толщину коры для 34 областей, усреднив измерения по левому и правому полушариям мозга.

Восстановление толщины у пациентов с AUD после 7,3 месяца без алкоголя было довольно распространенным явлением. Утолщение коры происходило медленнее в некоторых частях мозга у людей с AUD, у которых также было высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина.

То же самое и у людей с AUD, которые в настоящее время курят. Таким образом, отказ от курения также может способствовать восстановлению толщины коры.

Что удалось выяснить ученым

"Эти результаты воодушевляют и дают новое понимание восстановления мозга после отказа от алкоголя, хотя из-за небольшого размера выборки и отсутствия разнообразия их нельзя обобщать. Также важно отметить, что эти результаты не указывают на то, оказали ли изменения какое-либо влияние на функцию мозга. Необходимы более крупные исследования для изучения нейрокогнитивных и психо-социальных коррелятов для восстановления толщины коры во время длительного воздержания при AUD", - подчеркивают авторы исследования.

Они добавляют, что есть еще ряд переменных, которые они не учитывали - это генетика, физическая активность, здоровье печени и легких. А эти данные также могли повлиять на результаты.