Коли наносити дезодоранту, щоб він краще "працював" та не шкодив шкірі?

Скільки дезодоранту потрібно наносити

Коли погода стає теплішою, людина починає пітніти більше, тому часто починає використовувати дезодорант. Потовиділення є абсолютно нормальною функцією організму.

Дерматолог Мішель Грін розповів, що не існує стандартної дози дезодоранту. Нанесення двох-трьох рухів дезодорантом у стікові або роликовим, два-три спринцювання спрею-дезодоранту може бути безпечним для шкіри.

Кількість дезодоранту, яка потрібна кожній людині, може бути різною, у середньому більшості людей знадобиться кілька рухів або кілька секунд розбризкування. Мета полягає в тому, щоб досягти повного покриття, не викликаючи накопичення продукту.

Найкращий час для нанесення дезодоранту

За словами дерматолог Крістіни Коллінз, справа не в тому, скільки дезодоранту ви наносите, а радше в тому, коли ви це робите.

"Кількість дезодоранту, ймовірно, менш важлива, ніж час. Оскільки час нанесення до того, як людина почала потіти, зазвичай є більш ефективним. Антиперспіранти в ідеалі слід наносити на ніч. Дезодоранти зазвичай наносять вранці або перед виходом з дому", - каже вона.

Дезодоранти клінічної сили застосовуються вранці та ввечері. Це також залежить від того, що ви робите. Якщо займаєтеся важкою діяльністю та схильні потіти більше або помічаєте сильніший запах тіла, то можете натомість повторно наносити дезодорант кожні кілька годин.

Дезодорант є найефективнішим, коли його наносять на свіжу, чисту та суху шкіру, а не поверх інших продуктів, наприклад лосьйонів. Таким чином він може прилипати безпосередньо до поверхні шкіри, щоб виконувати свою роботу.

Чи справді 48 та 72-годинні дезодоранти діють довго

На упаковках певних засобах часто вказують, що вони діють протягом 48 або 72 годин. Їхня тривалість залежить від інтенсивності потовиділення, рівня активності та типу шкіри.

Усі дезодоранти з часом стираються від тертя та постійного руху рук.

Твердження про захист від 48 до 72 годин базуються на лабораторних тестах, а не на реальних умовах. Насправді ці нібито довготривалі дезодоранти, швидше за все, не матимуть такої сили, особливо якщо ви часто пітнієте та регулярно миєтесь.

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