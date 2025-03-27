Когда наносить дезодорант, чтобы он лучше "работал" и не вредил коже?

Сколько дезодоранта нужно наносить

Когда погода становится теплее, человек начинает потеть больше, поэтому часто начинает использовать дезодорант. Потоотделение является абсолютно нормальной функцией организма.

Дерматолог Мишель Грин рассказал, что не существует стандартной дозы дезодоранта. Нанесение двух-трех движений дезодорантом в стике или роликовым, два-три спринцевания спрея-дезодоранта может быть безопасным для кожи.

Количество дезодоранта, которое требуется каждому человеку, может быть разным, в среднем большинстве людей понадобится несколько движений или несколько секунд разбрызгивания. Цель состоит в том, чтобы достичь полного покрытия, не вызывая накопления продукта.

Лучшее время для нанесения дезодоранта

По словам дерматолога Кристины Коллинз, дело не в том, сколько дезодоранта вы наносите, а скорее в том, когда вы это делаете.

"Количество дезодоранта, вероятно, менее важно, чем время. Поскольку время нанесения до того, как человек начал потеть, обычно является более эффективным. Антиперспиранты в идеале следует наносить на ночь. Дезодоранты обычно наносят утром или перед выходом из дома", - говорит она.

Дезодоранты клинической силы применяются утром и вечером. Это также зависит от того, что вы делаете. Если занимаетесь тяжелой деятельностью и склонны потеть больше или замечаете более сильный запах тела, то можете вместо этого повторно наносить дезодорант каждые несколько часов.

Дезодорант является самым эффективным, когда его наносят на свежую, чистую и сухую кожу, а не поверх других продуктов, например лосьонов. Таким образом он может прилипать непосредственно к поверхности кожи, чтобы выполнять свою работу.

Действительно ли 48 и 72-часовые дезодоранты действуют долго

На упаковках определенных средствах часто указывают, что они действуют в течение 48 или 72 часов. Их продолжительность зависит от интенсивности потоотделения, уровня активности и типа кожи.

Все дезодоранты со временем стираются от трения и постоянного движения рук.

Утверждения о защите от 48 до 72 часов базируются на лабораторных тестах, а не на реальных условиях. На самом деле эти якобы долговременные дезодоранты, скорее всего, не будут иметь такой силы, особенно если вы часто потеете и регулярно моетесь.

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