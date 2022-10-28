Скільки потрібно часу для стабілізації ситуації з електрикою у Києві: Кличко дав відповідь

Міський голова зазначив, що роботи ведуться в екстреному режимі, оскільки в столиці екстрені відключення світла, які продовжуються по всіх районах.

"Це робить Укренерго. У зв'язку з великою нестачею та дефіцитом відключення коливаються приблизно від години. Ми знаємо, що у нас пікове навантаження", - сказав Кличко.

Мер уточнив, що дефіцит електроенергії становить від 20% до 50%. Цей баланс залежить від споживання, пікових навантажень та інших факторів.

Фахівці Укренерго розповіли київським чиновникам, що "якщо не буде жодних форс-мажорних обставин", усунути проблеми, пов'язані з пошкодженням системи енергозабезпечення внаслідок ворожих атак ракетами та дронами, вони сподіваються протягом кількох тижнів.

"Непросте завдання, але вони кажуть, що приблизно 2-3 тижні", - зауважує градоначальник.

Відео: Кличко висловився про терміни стабілізації ситуації з електропостачанням у Києві

Нагадаємо, що в ніч проти 27 жовтня росіяни атакували іранськими дронами територію Київської області, били по енергетичній інфраструктурі у столиці та області, внаслідок чого виник дефіцит потужності у розмірі 30% споживання. Мільйон жителів залишилися без світла більш ніж на 4 години.