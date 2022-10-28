В Україні можуть скоротити примусове відключення світла: названа єдина умова

Після масового обстрілу росіянами енергетичних об'єктів України в країні 27 жовтня запровадили довгі примусові відключення світла. Це робиться для того, щоби стабілізувати енергосистему. Але є умова, завдяки якій можна уникнути таких довгих періодів без світла.

Його озвучив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Як уникнути тривалого відключення світла

Якщо українці почнуть економити електроенергію, то вони допоможуть відновити об'єкти критичної інфраструктури. Тоді примусові вимкнення можуть скоротити.

Люди мають намагатися економити електроенергію, щоб у масштабах країни становило від 5 до 10 відсотків.

"Зараз робота йде над тим, щоб відключення тривали не чотири-п'ять годин, а півтори-дві. Ремонтні роботи зараз продовжуються, щоб у майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію", - зазначив Герус. .

Зазначимо, що за екстрених аварійних відключень графіки не працюють.

Що сталося 27 жовтня

У ніч на 27 жовтня росіяни здійснили понад 6 атак іранськими дронами територією Київської області. Внаслідок атак з енергетичної інфраструктури у Києві та області виник дефіцит потужності у розмірі 30% споживання, тому запровадили тривалі відключення світла. Мільйон мешканців Києва залишився без світла на більш ніж 4 години.

Наприклад, деякі мешканці Голосіївського району не мали світла з 12.00 до 18.00, тобто 6 годин.

Наразі невідомо, коли стабілізується електропостачання.