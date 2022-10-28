Сколько нужно времени для стабилизации ситуации с электричеством в Киеве: Кличко дал ответ

Градоначальник отметил, что работы ведутся в экстренном режиме, так как в столице экстренные отключения света, которые продолжаются по всем районам.

"Это делает Укрэнерго. В связи с большой нехваткой и дефицитом отключения колеблются примерно от часа. Мы знаем, что у нас пиковая нагрузка", - сказал Кличко.

Мэр уточнил, что дефицит электроэнергии составляет от 20 до 50%. Этот баланс зависит от потребления, пиковых нагрузок и иных факторов.

Специалисты Укрэнерго рассказали киевским чиновникам, что "если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств", устранить проблемы, связанные с повреждением системы энергообеспечения вследствие вражеских атак ракетами и дронами, они надеются в течение нескольких недель.

"Непростая задача, но они говорят, что примерно 2-3 недели", - обращает внимание градоначальник.

Видео: Кличко высказался о сроках стабилизации ситуации с электроснабжением в Киеве

Напомним, что в ночь на 27 октября россияне атаковали иранскими дронами территорию Киевской области, били по энергетической инфраструктуре в столице и области, в результате чего возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Миллион жителей остались без света на более, чем 4 часа.