Скільки платять безробітним в 2024 році: що відомо

Що треба знати безробітним

З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 7100 грн. Це призводить до збільшення всіх передбачених законодавством виплат, розмір яких залежить від мінімальної заробітної плати.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю тепер також збільшується до 7100 грн, і під час воєнного стану не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на 1 січня календарного року.

Нагадуємо, що відповідно до Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю" № 60 від 14.09.2023 року, мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1500 грн.

Нагадаємо, що допомогу по безробіттю можна оформити через застосунок "Дія".

Для довідки

Допомога по безробіттю надається застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними.

Безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи (пункт 2 частини першої статті 1 Закону України "Про зайнятість населення.