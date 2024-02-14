RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько платят безработным в 2024 году: что известно

Фото: Сколько платят безработным (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Согласно украинскому законодательству каждый оставшийся без работы украинец имеет право на получение государственной компенсации в виде пособия по безработице.

Сколько сейчас составляют выплаты по безработице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр занятости.

Что нужно знать безработным

С 1 января 2024 минимальная заработная плата в Украине составляет 7100 грн. Это приводит к увеличению всех предусмотренных законодательством выплат, размер которых зависит от минимальной заработной платы.

Максимальный размер пособия по безработице теперь также увеличивается до 7100 грн, и во время военного положения не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы "О минимальном размере пособия по безработице" № 60 от 14.09.2023 года, минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 грн.

Напомним, что пособие по безработице можно оформить через приложение "Дия".

Для справки

Пособие по безработице предоставляется застрахованным лицам, признанным в установленном порядке безработными.

Безработный - лицо в возрасте от 15 до 70 лет, которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов как источника существования, готово и способно приступить к работе (пункт 2 части первой статьи 1 Закона Украины "О занятости населения".

Читайте РБК-Украина в Google News
работа в КиевеРабота в Украине