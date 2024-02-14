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Скільки платять безробітним в 2024 році: що відомо

Середа 14 лютого 2024 09:25
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Скільки платять безробітним в 2024 році: що відомо Фото: Скільки платять безробітним (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Згідно з українським законодавством кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги по безробіттю.

Скільки зараз становлять виплати по безробіттю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Центр зайнятості.

Що треба знати безробітним

З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 7100 грн. Це призводить до збільшення всіх передбачених законодавством виплат, розмір яких залежить від мінімальної заробітної плати.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю тепер також збільшується до 7100 грн, і під час воєнного стану не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на 1 січня календарного року.

Нагадуємо, що відповідно до Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю" № 60 від 14.09.2023 року, мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1500 грн.

Нагадаємо, що допомогу по безробіттю можна оформити через застосунок "Дія".

Для довідки

Допомога по безробіттю надається застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними.

Безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи (пункт 2 частини першої статті 1 Закону України "Про зайнятість населення.

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