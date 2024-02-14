Сколько платят безработным в 2024 году: что известно
Согласно украинскому законодательству каждый оставшийся без работы украинец имеет право на получение государственной компенсации в виде пособия по безработице.
Сколько сейчас составляют выплаты по безработице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр занятости.
Что нужно знать безработным
С 1 января 2024 минимальная заработная плата в Украине составляет 7100 грн. Это приводит к увеличению всех предусмотренных законодательством выплат, размер которых зависит от минимальной заработной платы.
Максимальный размер пособия по безработице теперь также увеличивается до 7100 грн, и во время военного положения не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.
Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы "О минимальном размере пособия по безработице" № 60 от 14.09.2023 года, минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 грн.
Напомним, что пособие по безработице можно оформить через приложение "Дия".
Для справки
Пособие по безработице предоставляется застрахованным лицам, признанным в установленном порядке безработными.
Безработный - лицо в возрасте от 15 до 70 лет, которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов как источника существования, готово и способно приступить к работе (пункт 2 части первой статьи 1 Закона Украины "О занятости населения".
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