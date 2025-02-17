Скільки оперативної пам'яті потрібно для комфортного геймінгу у 2025 році

Ігри стають дедалі вибагливішими, а разом з ними зростають і вимоги до "заліза". Якщо раніше 16 ГБ оперативної пам'яті вважалися стандартом, то сьогодні цього може бути вже недостатньо.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, скільки ОЗП насправді потрібно для комфортного геймінгу у 2025 році, з посиланням на популярне видання PCWorld , яке спеціалізується на новинах, оглядах та інструкціях з комп'ютерів та технологій.

Довгий час 16 ГБ оперативної пам'яті вважалися стандартом для ігрових ПК. Однак більшості сучасних машин вигідніше мати 32 ГБ або більше, особливо якщо ви граєте у вимогливі до графіки ігри або одночасно займаєтеся стрімінгом - такі задачі швидко "з'їдають" доступну пам'ять.

Хоча такі ігри, як Microsoft Flight Simulator, Cyberpunk 2077 і Warhammer 40,000: Space Marine 2, рекомендують 16 ГБ, на практиці це лише мінімальна вимога для прийнятної продуктивності.

Насправді, ці ігри значно виграють від збільшеного об'єму пам'яті, оскільки комп'ютер може завантажувати більше ігрових даних в ОЗП. Це призводить до скорочення часу завантаження і зменшення ривків у геймплеї.

Чому 32 ГБ краще?

Ігри з відкритим світом вимагають величезної кількості графічної інформації. Вони працюють плавніше за наявності більшого обсягу оперативної пам'яті, оскільки системі доводиться рідше кешувати дані або завантажувати їх із повільніших джерел зберігання.

Крім того, фонові додатки - веб-браузери, месенджери і системні процеси - теж займають оперативну пам'ять. У таких умовах 16 ГБ швидко стають вузьким місцем, обмежуючи продуктивність системи.

32 ГБ і більше забезпечують безперебійну роботу таких додатків паралельно з ресурсномісткими іграми, не знижуючи FPS і стабільність. Додаткова оперативна пам'ять особливо важлива для стримерів, які одночасно грають і використовують програми для трансляцій.

Сьогодні ОЗП стало більш доступним за ціною. Якщо у вас старе "залізо" або ви збираєте бюджетний ігровий ПК, то варто придивитися до DDR4 - це недорого і дає відчутний приріст продуктивності.

Однак важлива не тільки ємність, а й швидкість пам'яті. Повільна ОЗП може викликати проблеми, схожі з нестачею пам'яті. Тому під час вибору варто враховувати співвідношення ціна/швидкість.

З урахуванням доступних цін і явних переваг за продуктивністю апгрейд до 32 ГБ або більше - розумний крок просто зараз. Це забезпечить комфортну гру не тільки в актуальні, а й у майбутні проекти.

З 32 ГБ оперативної пам'яті ваш ПК знову опиниться у вигідному становищі (фото: Teamgroup)