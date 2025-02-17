Сколько оперативной памяти нужно для комфортного гейминга в 2025 году

Игры становятся все более требовательными, а вместе с ними растут и требования к "железу”. Если раньше 16 ГБ оперативной памяти считались стандартом, то сегодня этого может быть уже недостаточно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько ОЗУ действительно нужно для комфортного гейминга в 2025 году, со ссылкой на популярное издание PCWorld , специализирующееся на новостях, обзорах и инструкциях по компьютерам и технологиям.

Долгое время 16 ГБ оперативной памяти считались стандартом для игровых ПК. Однако большинству современных машин выгоднее иметь 32 ГБ или больше, особенно если вы играете в требовательные к графике игры или одновременно занимаетесь стримингом - такие задачи быстро "съедают" доступную память.

Хотя такие игры, как Microsoft Flight Simulator, Cyberpunk 2077 и Warhammer 40,000: Space Marine 2, рекомендуют 16 ГБ, на практике это лишь минимальное требование для приемлемой производительности.

На самом деле, эти игры значительно выигрывают от увеличенного объема памяти, так как компьютер может загружать больше игровых данных в ОЗУ. Это приводит к сокращению времени загрузки и уменьшению рывков в геймплее.

Почему 32 ГБ лучше?

Игры с открытым миром требуют огромного количества графической информации. Они работают плавнее при наличии большего объема оперативной памяти, поскольку системе приходится реже кэшировать данные или загружать их из более медленных источников хранения.

Кроме того, фоновые приложения - веб-браузеры, мессенджеры и системные процессы - тоже занимают оперативную память. В таких условиях 16 ГБ быстро становятся узким местом, ограничивая производительность системы.

32 ГБ и более обеспечивают бесперебойную работу таких приложений параллельно с ресурсоемкими играми, не снижая FPS и стабильность. Дополнительная оперативная память особенно важна для стримеров, которые одновременно играют и используют программы для трансляций.

Сегодня ОЗУ стало более доступным по цене. Если у вас старое "железо" или вы собираете бюджетный игровой ПК, то стоит присмотреться к DDR4 - это недорого и дает ощутимый прирост производительности.

Однако важна не только емкость, но и скорость памяти. Медленная ОЗУ может вызвать проблемы, схожие с недостатком памяти. Поэтому при выборе стоит учитывать соотношение цена/скорость.

С учетом доступных цен и явных преимуществ по производительности апгрейд до 32 ГБ или больше - разумный шаг прямо сейчас. Это обеспечит комфортную игру не только в актуальные, но и в будущие проекты.

С 32 ГБ оперативной памяти ваш ПК снова окажется в выгодном положении (фото: Teamgroup)