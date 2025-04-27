Скільки насправді заробляють депутати в Україні? Нардеп Грищук розкрив цифри

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю політика для проєкту "33 запитання від Люкс ФМ".

За словами Романа, доходи українських депутатів коливаються від 45 до 60 тисяч гривень на місяць, залежно від посади - чи є депутат головою комітету або підкомітету, чи має науковий ступінь.

Окрім цього, нардепи отримують компенсацію за проїзд у розмірі 7,5 тисячі гривень, а також фінансування для виконання депутатських повноважень, яке сприяє підтримці їх діяльності.

“У депутата від 45 до 60, в залежності від того, чи це голова комітету, підкомітету, чи є у тебе науковий ступінь і 7,5 йде на компенсацію проїзду, й ще там на виконання депутатських повноважень - це для підтримки діяльності”, - розповів колішній керівник “Мамахохотала”. Роман Грищук (фото: instagram.com/grishchuk)

Грищук зізнався, що зарплата депутата недостатня для комфортного життя його сім'ї, що призводило до періодичних криз у його шлюбі.

Однак він підкреслив, що труднощі в стосунках - це природне явище, яке трапляється у кожній парі, особливо коли вони разом багато років.

Також у розмові з Женею Фешаком Роман розповів, як зараз відпочивають дипломати. Він зауважив, що, на його думку, організація відпочинків у цей час виглядає не дуже етично.

“Не знаю, настільки зараз узагалі етично відпочивати, коли йде повномасштабна війна. Особливо, коли це роблять люди, які в парламенті. Були в нас кейси, коли депутати під час війни виїздили на відпочинок. Зараз цих людей немає в Верховній Раді. Гадаю, це має дуже жорстоко присікатися. Це правильно”, - пояснив він.

Політик зазначив, що виїжджав за кордон лише у межах офіційних відряджень.

Коротка біографія Романа Грищука

Роман Грищук - український політик, народний депутат IX скликання, член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Раніше був актором, телеведучим та керівником студії “Мамахохотала”. У 2019 році потрапив до списку “30 до 30” за версією журналу Forbes.

Грищук заснував студію “Мамахохотала” у 2012 році та став відомим завдяки гумористичним проєктам. Як телеведучий і продюсер він працював над такими проєктами, як “Як гартувався стайл”, “Маслюки”, “Нова поліція” і “Куратори”.

У 2019 році став народним депутатом від партії “Слуга народу”, здобувши перемогу на виборах в окрузі №222 в Києві. Роман Грищук (фото: instagram.com/grishchuk)

З того часу активно працює над захистом освіти, наукових установ та прав тварин. Грищук також ініціював проєкти для адаптації молоді з тимчасово окупованих територій та відновлення історичних пам'яток.

Політик одружений на акторці Анні Гресь, яка нещодавно потрапила в скандал через публічне ласування ікрою в день трагедії в Сумах. У подружжя є син Тимофій. Роман Грищук з родиною (фото: instagram.com/grishchuk)