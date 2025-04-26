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"Вони Україну не вважали державою". Богдан Бенюк пригадав інцидент з путіністом Машковим

Субота 26 квітня 2025 18:44
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"Вони Україну не вважали державою". Богдан Бенюк пригадав інцидент з путіністом Машковим Богдан Бенюк про спілкування з Машковим (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Богдан Бенюк розповів про ситуацію з актором Володимиром Машковим, яка показала ставлення росіян до України та допомогла вкотре усвідомити важливість національної ідентичності.

Він згадав співпрацю з росіянином під час зйомок фільму "Кандагар" у 2007 році. Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Аліни Доротюк в YouTube.

Як пояснив Бенюк, картина створювалася під режисерським крилом львів’янина Андрія Кавуна, що стало вирішальним чинником для його участі. У фільмі знімалися Володимир Машков, Олександр Балуєв, Андрій Панін та Олександр Голубєв, а знімальний процес відбувався у Москві та Марокко.

"Мені цікаво було, тому що коли я дізнався, що вони будуть зніматися, - а це ж зірки, "звезды русского кина". А я хто? Зірка теж. А зірка зірку розуміє… Професіонали дуже легко один одного пізнають: по паузах, по запитаннях, по відчуттях, по репліках, які ти даєш. Ти відразу чуєш позицію, світогляд тієї людини", - зазначив актор.

За два з половиною місяці знімань Богдан добре пізнав тих артистів. Він пригадав показовий епізод з Машковим, коли той здивовано і зверхньо відреагував на українську мову в його телефоні.

"Телефон дістав. Машков дивиться і каже: "Богдане, а що в тебе і з крапочкою є в телефоні?" Я кажу: "Ну а як же ж". "А що, такий телефон є?" Ну, тобто таке елементарне, дитяче. Вони Україну вважали, що це взагалі не держава і так далі, тому навіть і телефонів не може бути”, - пояснив він.

&quot;Вони Україну не вважали державою&quot;. Богдан Бенюк пригадав інцидент з путіністом МашковимБогдан Бенюк про роботу з росіянами (скриншот)

Актор додав, що спілкування з тими акторами, які представляли "великий державний шовінізм Росії", стало для нього наукою. Він збагнув, як важливо усвідомлювати цінність своєї нації.

"Вони дуже круто стоять на своїх позиціях і знають, що вони захищають. І тому це для мене була певна наука і розуміння того, як себе треба у світі поводити, якщо ти представляєш державу, націю: що ти собі можеш дозволити, що ти собі не можеш дозволити і яка в тебе є цінність свого. Воно проявляється в будь-чому відразу. Якщо ти вмієш дати відкоша, то ті люди закривають роток на замок", - сказав актор.

Також Богдан Михайлович зазначив, що не отримував жодного співчуття від Машкова від початку повномасштабної війни. І цьому актор не здивований, адже той підтримує терориста Путіна. Водночас донька росіянина, акторка Маша Машкова, яка живе в США, виступала проти російської агресії.

"Вони є патріоти, націоналісти своєї держави. Вони не зміняться. Я ж маю бути патріотом і націоналістом своєї держави. А потім співається пісня: "Ось зустрілися два "одиночества" і воюють між собою". І правильно. І ми маємо перемогти”, - резюмував Бенюк.

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