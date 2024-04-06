Скільки можна зберігати варену гречку, щоб не отруїтися

Як і інші продукти, іноді з'їсти всю приготовану порцію гречки одразу неможливо - і рішення заховати залишок страви в холодильник здається оптимальним. Проте варто зберігати гречку лише протягом рекомендованого терміну.

Про те, як довго можна зберігати варену гречку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Користь вареної гречки

Варена гречка - одна зі страв, що входить до здорового раціону, а також багатьох дієт.

Насамперед гречка чудово забезпечує організм клітковиною та білком, а також такими корисними мінералами як кальцій, залізо, мідь, магній, йод, фтор та фосфор. Крім цього, гречка багата на вітамін P та B та фолієву кислоту.

Вживання вареної гречки, яка досить калорійна, допомагає організму отримати енергію, покращує роботу серця та кишківника, та має позитивний вплив на судини.

Скільки зберігати варену гречку

Термін зберігання вареної гречки залежить від певних факторів, таких як:

температура зберігання;

додаткові інгредієнти (масло, зелень тощо);

герметичність контейнера.

При кімнатній температурі варена гречка зберігається недовго - декілька годин. Крім того, такі умови сприяють швидкому розмноженню бактерій, тож найкраще місце для зберігання - холодильник, в ньому гречка може зберігатися від 3 до 4 днів. Проте це також залежить від дотримання певних умов та наявності додаткових продуктів у страві.

Основні рекомендації щодо зберігання вареної гречки:

Температура в холодильнику має становити 2-4 градуси, не повинно бути різких перепадів.

Зберігати варену гречку потрібно в герметично закритому контейнері.

Якщо заздалегідь плануєте зберігати порцію гречки в холодильнику, уникайте добавок (окрім солі) - масла, підливок чи соусів тощо - це скорочує термін зберігання. Краще додати ці компоненти після розігріву страви перед вживанням.

Перед вживанням заморожену варену гречку необхідно термічно обробити - прогріти в мікрохвильовці чи на пательні.

Розігрійте заморожену варену гречку перед вживанням (ілюстрація: Freepik)

Також варена гречка без додаткових компонентів може зберігатися в морозилці до 3 тижнів.

На тривалість зберігання у холодильнику впливає вид добавок до гарніру:

гречка з маслом зберігається до 72 годин;

варена гречка з овочами зі свіжими овочами зберігається в холодильнику 24 години;

гречка зварена у молоці - добу;

з м'ясом, м'ясними підливами, цибулею чи грибами може зберігатися до 48 годин;

гречка у супі може зберігатися до 3 діб.

Як відрізнити зіпсовану гречку

Зіпсовану варену гречку однозначно не можна вживати у їжу - наслідками цього може стати серйозне харчове отруєння.

Ознаки того, що гречка зіпсувалася: