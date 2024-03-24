Скільки можна зберігати суші в холодильнику, щоб не отруїтися

Апетитні страви японської кухні - суші та роли - безсумнівно, популярні в Україні. Їх їдять не тільки в ресторанах, а й замовляють додому - і іноді важко з'їсти все за один раз. Однак зберігати страву надто довго не рекомендовано.
Про те, як довго зберігати суші та як правильно це робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела при підготовці матеріалу: Healthline, School of Sushi, Smaki-maki, ROCO sushi.
Найбезпечніший варіант - з’їсти замовлені суші одразу. Та якщо ж сет виявився завеликим і виникла думка доїсти страву за декілька годин, або й днів - пам’ятайте, що суші - не та страва, що може зберігатися довго.
Насамперед в більшості видів суші використовуються сирі продукти без консервантів, які б зберігали смак та свіжість. Тому при купівлі готових суші в магазині слід звертати увагу на дату і час виготовлення.
Та варто зазначити, що термін зберігання залежить ще й від складу суші та ролів, методу приготування, та температурного режиму холодильника.
Хоча основний інгредієнт суші - риба та рис, до переліку використовуваних продуктів також входять овочі, наприклад, огірок, та фрукти, зокрема авокадо. А кожний складник має свій термін та рекомендовану температуру для зберігання.
Термін зберігання суші відповідно до інгредієнтів:
Запечені роли можна вживати протягом 1 доби. Та за кімнатної температури будь-які суші варто з'їсти протягом 4 годин. Крім цього, перебування японської страви в температурному режимі кімнати зменшує її можливий час зберігання в холодильнику.
А ті роли та суші, що вже политі соусом, взагалі не рекомендують зберігати - їх краще вжити одразу після приготування чи доставки.
Якщо роли та суші зберігаються надто довго, вони починають псуватися, і таким продуктом можна серйозно отруїтися.
Серед ознак псування:
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