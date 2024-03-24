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Скільки можна зберігати суші в холодильнику, щоб не отруїтися

Суші не варто зберігати довго (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Апетитні страви японської кухні - суші та роли - безсумнівно, популярні в Україні. Їх їдять не тільки в ресторанах, а й замовляють додому - і іноді важко з'їсти все за один раз. Однак зберігати страву надто довго не рекомендовано.

Про те, як довго зберігати суші та як правильно це робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела при підготовці матеріалу: Healthline, School of Sushi, Smaki-maki, ROCO sushi.

Як довго можна зберігати суші

Найбезпечніший варіант - з’їсти замовлені суші одразу. Та якщо ж сет виявився завеликим і виникла думка доїсти страву за декілька годин, або й днів - пам’ятайте, що суші - не та страва, що може зберігатися довго.

Насамперед в більшості видів суші використовуються сирі продукти без консервантів, які б зберігали смак та свіжість. Тому при купівлі готових суші в магазині слід звертати увагу на дату і час виготовлення.

Та варто зазначити, що термін зберігання залежить ще й від складу суші та ролів, методу приготування, та температурного режиму холодильника.

Хоча основний інгредієнт суші - риба та рис, до переліку використовуваних продуктів також входять овочі, наприклад, огірок, та фрукти, зокрема авокадо. А кожний складник має свій термін та рекомендовану температуру для зберігання.

Термін зберігання суші відповідно до інгредієнтів:

  • суші з ікрою - не довше 12 годин;
  • суші з м’ясом та рибою - не довше 18 годин;
  • суші з копченостями - не довше 24 годин;
  • суші з овочами - не довше 48 годин.

Запечені роли можна вживати протягом 1 доби. Та за кімнатної температури будь-які суші варто з'їсти протягом 4 годин. Крім цього, перебування японської страви в температурному режимі кімнати зменшує її можливий час зберігання в холодильнику.

А ті роли та суші, що вже политі соусом, взагалі не рекомендують зберігати - їх краще вжити одразу після приготування чи доставки.

Ознаки зіпсованих суші

Якщо роли та суші зберігаються надто довго, вони починають псуватися, і таким продуктом можна серйозно отруїтися.

Серед ознак псування:

  • продукти стали блідими, чи, навпаки, потемнішали;
  • овочі чи риба стають в'язкими або твердими, з кірочкою;
  • рис або водорості висохли або стали жорсткими;
  • посилився запах риби або з'явився новий.

Як правильно зберігати суші в холодильнику

  • Суші слід зберігати у щільно закритому контейнері для їжі, або ж на таці, обов’язково загорнувши харчовою плівкою. Водночас за кімнатної температури використовувати плівку не рекомендують - це пришвидшить розмноження мікроорганізмів.
  • Температура в холодильнику має бути не вище 2-5 градусів Цельсія.
  • Зберігати запечені роли необхідно окремо від сирих - однак також в контейнері або з харчовою плівкою.
  • Крім того, не можна зберігати роли чи суші в морозильній камері - це призведе до розмноження бактерій у страві.

До речі, раніше ми розповідали про те, чи можна вагітним суші.

Також писали, як вибрати смачні суші та не потрапити у рекламну пастку.

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