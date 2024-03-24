Скільки можна зберігати суші в холодильнику, щоб не отруїтися

Як довго можна зберігати суші

Найбезпечніший варіант - з’їсти замовлені суші одразу. Та якщо ж сет виявився завеликим і виникла думка доїсти страву за декілька годин, або й днів - пам’ятайте, що суші - не та страва, що може зберігатися довго.

Насамперед в більшості видів суші використовуються сирі продукти без консервантів, які б зберігали смак та свіжість. Тому при купівлі готових суші в магазині слід звертати увагу на дату і час виготовлення.

Та варто зазначити, що термін зберігання залежить ще й від складу суші та ролів, методу приготування, та температурного режиму холодильника.

Хоча основний інгредієнт суші - риба та рис, до переліку використовуваних продуктів також входять овочі, наприклад, огірок, та фрукти, зокрема авокадо. А кожний складник має свій термін та рекомендовану температуру для зберігання.

Термін зберігання суші відповідно до інгредієнтів:

суші з ікрою - не довше 12 годин;

суші з м’ясом та рибою - не довше 18 годин;

суші з копченостями - не довше 24 годин;

суші з овочами - не довше 48 годин.

Запечені роли можна вживати протягом 1 доби. Та за кімнатної температури будь-які суші варто з'їсти протягом 4 годин. Крім цього, перебування японської страви в температурному режимі кімнати зменшує її можливий час зберігання в холодильнику.

А ті роли та суші, що вже политі соусом, взагалі не рекомендують зберігати - їх краще вжити одразу після приготування чи доставки.

Ознаки зіпсованих суші

Якщо роли та суші зберігаються надто довго, вони починають псуватися, і таким продуктом можна серйозно отруїтися.

Серед ознак псування:

продукти стали блідими, чи, навпаки, потемнішали;

овочі чи риба стають в'язкими або твердими, з кірочкою;

рис або водорості висохли або стали жорсткими;

посилився запах риби або з'явився новий.

Як правильно зберігати суші в холодильнику