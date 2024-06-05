Скільки можна зберігати сметану, сир та іншу молочку без холодильника

В Україні почалися стабілізаційні та аварійні відключення, що впливає на скорочення терміну зберігання деяких продуктів. Зокрема, як відомо, молоко та молочні продукти швидко псуються в неналежних умовах.

Про це читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Скільки може зберігатися молоко

Варто зазначити, що тривалість зберігання молока залежить не лише від температури, а й від виду, дати розливу та упакування.

Як зазначає American Dairy Association, звичайне молоко в невідкритій упаковці може зберігатися до вказаного на упаковці терміну, якщо температура нижче 4 градусів. Проте при вищій температурі термін його зберігання скорочується до 2 годин.

Деякі виробники молока зазначають, що стерилізоване молоко може зберігатися до пів року через відсутність можливості розмноження бактерій. Проте важливо, щоб упакування було непошкоджене.

Водночас не варто ризикувати, якщо є певні сумніви, особливо, якщо є зміни консистенції, кольору чи запаху.

Скільки можуть зберігатися вершки

При температурі до 4 градусів закриті вершки можуть простояти 3-4 дні (звичайні, в закритій упаковці) та до 1 місяця - ультрапастеризовані. При вищій температурі, і, відповідно, при кімнатній - вершки не рекомендують вживати через 2 години.

Скільки зберігається йогурт та кефір

Кефір може зберігатися 3-5 днів за температури від 0 до 6 градусів, при температурі від 18 градусів він зіпсується вже за 4 години, навіть в невідкритій пляшці.

Ті самі процеси відбуваються й в інших кисломолочних продуктах, хоча можуть тривати трохи довше - до 5 годин. Однак краще не ризикувати і спожити продукт найближчим часом, тим паче, що продукти, термін придатності яких добігає кінця, можуть псуватися швидше.

Скільки може зберігатися сметана

Сметана - продукт з високим відсотком жиру, тому псуватися буде досить швидко. При температурі до 4 градусів сметана в закритій упаковці може зберігатися до 21 дня, при вищій температурі - може простояти до 2 годин.

Скільки зберігається сир

Більшість сирів мають тривалий термін зберігання. При температурі до 4 градусів сир може зберігатися в межах такий термінів:

твердий (чеддер, швейцарський) - 6 місяців нерозкритий; 3-4 тижні відкритий;

(чеддер, швейцарський) - 6 місяців нерозкритий; 3-4 тижні відкритий; плавлений - від 10 днів до 3 тижнів (залежно від складників);

- від 10 днів до 3 тижнів (залежно від складників); м'який - 5 днів.

При вищій температурі тверді сорти сиру можуть зберігатися близько 2 годин, а от м'які сири вже псуються.

Втім, більшість холодильників - як і морозильні камери - можуть підтримувати температуру до 4 годин, що може запобігти псуванню. Один з варіантів перевірити, чи холодильник зберігає холод - помістити всередину спеціальний термометр для чіткого відстеження змін температури.