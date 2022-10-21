Скільки можна зберігати різні продукти у морозилці: перевірте свої запаси

Напередодні складної зими українці зроблять запаси всіма доступними способами. Окрім консервації та круп у коморі, робляться також запаси у морозильній камері. Однак не всі продукти можна зберігати довго замороженими.
Скільки можна зберігати різні продукти в морозилці – читайте у матеріалі нижче.
Найчастіше в морозильній камері зберігають м'ясо та м'ясні продукти, рибу, овочі та фрукти, зелень та напівфабрикати.
Свіже м'ясо, порційне або відбите (для відбивних та біфштексів) – від 4 до 12 місяців
Фарш свинячий, яловичий, мішаний - 4-6 місяців
Свіжа курка або індичка ціла - 1 рік
Куряче м'ясо або індичка порційні - 9 місяців
Курячий фарш - 3-4 місяці
Шинка нарізана - 1-2 місяці
Бекон, ковбаса - 1-2 місяці
Сосиски або котлети, які отримали попередню термічну обробку – 1-2 місяці
Сосиски, сардельки в упаковці – 1-2 місяці
Готове м'ясо, м'ясні страви, тушковане м'ясо - 2-3 місяці
Підливи та м'ясні бульйони - 2-3 місяці
Приготовлений птах - 4-6 місяців
Свіжа риба нежирна (тріска, камбала тощо) - 6 місяців
Жирна риба (лососеві) – 2-3 місяці
Приготовлена риба – 4-6 місяців
Морепродукти – 3-4 місяці
Квасоля - 8 місяців
Морква – 10-12 місяців
Шпинат – 10-12 місяців
Перець – 3-4 місяці
Яблука – 4-6 місяців
Абрикоси – 6 місяців
Персики – 4 місяці
Усі ягоди – від 5 до 8 місяців
Листовий салат або салат, редис, редьку - заморожувати не можна
Гарбуз - 10-12 місяців
Помідори - 2 місяці
Буряк - 12 місяців
Цибуля та часник - не більше 1 місяця і бажано не заморожувати, вони втрачають корисні якості та смак
Не рекомендується заморожувати сиру картоплю - вона стає солодкуватим і втрачає форму. А ще може виникнути небезпечна речовина солонін. А ось готову картоплю заморозити можна – у вигляді пюре та зберігати до 2 місяців.
Цитрусові - 3 місяці
Пельмені, вареники, млинці, голубці – 3-4 місяці
Різні закуски – 2-3 місяці
Кіш, пиріг, тісто, супи – 3-4 місяці
Чізкейки - 2-3 місяці
Кекси - 6 місяців
Гриби відварені - 12 місяців
Гриби сирі - 8 місяців
Горіхи – до 2 років
Морозиво – до 2 місяців
Зелень та трави - до 6 місяців
Хліб та вироби з тіста - 2-3 місяці
Фруктові соки – 6 місяців
Молоко - 3 місяці
Домашній сир - не рекомендується поміщати в морозильну камеру
Йогурти - 1-2 місяці
Майонез – заморожувати не можна
Маргарин та вершкове масло - 2 місяці
Твердий сир – 6 місяців
М'який сир – 4-6 місяців
До речі, раніше ми писали, скільки можна зберігати гречку, рис, макарони та інші крупи.
А також розповідали про те, як приготувати тушонку у разі відключення електроенергії.