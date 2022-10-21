Сколько можно хранить разные продукты в морозилке: проверьте свои запасы

В преддверии сложной зимы украинцы сделают запасы всеми доступными способами. Кроме консервации и круп в кладовке, делаются также запасы в морозильной камере. Однако не все продукты можно хранить замороженными долго.
Сколько можно хранить разные продукты в морозилке - читайте в материале ниже.
Чаще всего в морозильной камере хранят мясо и мясные продукты, рыбу, овощи и фрукты, зелень и полуфабрикаты.
Свежее мясо, порционное или отбитое (для отбивных и бифштексов) - от 4 до 12 месяцев
Фарш свиной, говяжий, мешанный - 4-6 месяцев
Свежая курица или индейка целиком - 1 год
Куриное мясо или индейка порционные - 9 месяцев
Куриный фарш - 3-4 месяца
Ветчина нарезанная - 1-2 месяца
Бекон, колбаса - 1-2 месяца
Сосиски или котлеты, которые получили предварительную термическую обработку - 1-2 месяца
Сосиски, сардельки в упаковке - 1-2 месяца
Готовое мясо, мясные блюда, тушеное мясо - 2-3 месяца
Подливы и мясные бульоны - 2-3 месяца
Приготовленная птица - 4-6 месяцев
Свежая рыба нежирная (треска, камбала и так далее) - 6 месяцев
Жирная рыба (лососевые) - 2-3 месяца
Приготовленная рыба - 4-6 месяцев
Морепродукты - 3-4 месяца
Фасоль - 8 месяцев
Морковь - 10-12 месяцев
Шпинат - 10-12 месяцев
Перец - 3-4 месяца
Яблоки - 4-6 месяцев
Абрикосы - 6 месяцев
Персики - 4 месяца
Все ягоды - от 5 до 8 месяцев
Листовой салат или кочанный салат, редис, редьку - замораживать нельзя
Тыква - 10-12 месяцев
Помидоры - 2 месяца
Свекла - 12 месяцев
Лук и чеснок - не более 1 месяца и желательно не замораживать, они теряют полезные качества и вкус
Не рекомендуется замораживать сырой картофель - он становится сладковатым и теряет форму. А еще может появиться опасное вещество солонин. А вот готовый картофель заморозить можно - в виде пюре и хранить до 2 месяцев.
Цитрусовые - 3 месяца
Пельмени, вареники, блины, голубцы - 3-4 месяца
Различные закуски - 2-3 месяца
Киш, пирог, тесто, супы - 3-4 месяца
Чизкейки - 2-3 месяца
Кексы - 6 месяцев
Грибы отварные - 12 месяцев
Грибы сырые - 8 месяцев
Орехи - до 2 лет
Мороженое - до 2 месяцев
Зелень и травы - до 6 месяцев
Хлеб и изделия из теста - 2-3 месяца
Фруктовые соки - 6 месяцев
Молоко - 3 месяца
Творог - не рекомендуется помещать в морозильную камеру
Йогурты - 1-2 месяца
Майонез - замораживать нельзя
Маргарин и сливочное масло - 2 месяца
Твердый сыр - 6 месяцев
Мягкий сыр - 4-6 месяцев
Кстати, ранее мы писали о том, сколько можно хранить гречку, рис, макароны и другие крупы.
А также рассказывали о том, как приготовить тушенку на случай отключения электроэнергии.