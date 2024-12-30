Скільки можна зберігати "олів'є", "шубу" і салат з сухариками

Скільки можна зберігати салати після Нового року

Тривалість зберігання салатів відрізняється відповідно до їхніх інгредієнтів. Наприклад, майонез та інша заправка, обов'язкова для багатьох салатів, пришвидшує скорочення терміну зберігання.

Скільки зберігати олів'є

На думку наукової фахівчині Оксани Вольської, в холодильнику готове олів'є може простояти до 4 годин. Тому, якщо після святкування залишилося декілька ложок салату - краще викинути його та не шкодувати. Адже цим салатом доволі легко отруїтися.

Для того, щоб продовжити термін зберігання олів'є, під час його приготування не потрібно додавати огірки, цибулю та заправку (майонез або сметану). Тоді незаправлене олів'є може зберігатися близько 40 годин.

Крім цього, заправку варто робити лише перед подачею страви, а не раніше. Якщо ж заправлений салат простояв в при кімнатній температурі декілька годин - його ліпше одразу позбутися.

Також не варто зберігати готові салати з майонезом, адже не завжди відомий точний час їхнього приготування.

Скільки можна зберігати "Шубу"

Терміни зберігання салату "Шуба" становлять близько 12 годин - за умови, що страва зберігається в холодильнику, в щільно закритому посуді з безпечного матеріалу. Вважається, що цьому салату потрібний час на просочення, тому він може зберігатися довше.

Проте важливо намагатися не залишати страву за кімнатної температури - цього не слід робити навіть на декілька годин. Також, чим більше інгредієнтів - тим менший термін зберігання салату.

Скільки можна зберігати салат з крабовими паличками

Крабовий салат не рекомендують зберігати довше, ніж на 12 годин. Це зумовлено вмістом морепродуктів у страві та майонезом.

Як і інші салати, цю страву потрібно зберігати в холодильнику, в чистому герметичному посуді.

Скільки можна зберігати салат з сухариками

Зберігати салати з сухариками, наприклад, всім відомий Цезар, варто не довше, ніж 18 годин - якщо для страви використовується відварена курятина. Проте краще з'їдати салат протягом першого дня.

Попри те, що при зберіганні Цезарю в холодильнику страва загалом не зіпсується, сухарики розм'якнуть, а листя салату зів'яне - що зіпсує вигляд салату.

Скільки можна зберігати вінегрет

Завдяки тому, що вінегрет складається переважно з відварених овочів, термін його зберігання складає близько 18 годин - якщо салат не містить солоних огірків та заправки. Ці інгредієнти варто додавати перед подачею, порційно.

Пам'ятайте, що не варто зберігати будь-який салат в холодильнику надто довго - навіть якщо він не зіпсується, втратяться його корисні та смакові властивості.

Перед тим, як їсти новорічний салат, уважно огляньте інгредієнти. Якщо змінився колір або консистенція, з'явився дивний запах або навіть цвіль - негайно викиньте всю страву.