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Скільки можна зберігати "олів'є", "шубу" і салат з сухариками

Фото: Скільки можна зберігати в холодильнику новорічні салати (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Олів'є, шубу, салат з сухариками та майонезом або сметаною не можна довго зберігати після приготування. Якщо у вас залишилось трохи з них - то краще викинути.

Скільки для таких салатів термін зберігання в холодильнику - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використані тези дієтолога Оксани Вольскої.

Скільки можна зберігати олів'є

Щоб трохи продовжити життя цьому салату, заправляти його краще безпосередньо перед подачею на стіл. Після цього в олів’є є близько 4-х годин, аби бути спожитим.

Тому залишки заправленого салату - треба викидати та не жаліти.

Тримайте  терміни зберігання новорічних салатів:

  • заправлений олів'є - 4 год (незаправлений 40 год);
  • шуба - 24 год;
  • заправлений крабовий салат - 24 год (незаправлений - 48 год);

Зберігати салат Цезар можна дві доби, але через те, що у складі є сухарики і листя салату, краще все ж з’їдати його протягом першого дня. Цезар не зіпсується, але сухарики розм’якнуть, а листя салату можуть почорніти і зів’янути.

Важливі моменти безпеки

Перед вживанням уважно огляньте салат. Якщо ви помітили зміну кольору, запаху або появу цвілі, салат слід негайно викинути.

Пам'ятайте про запобіжні заходи під час роботи з продуктами, що містять майонез, оскільки вони більш схильні до розвитку бактерій.

 

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