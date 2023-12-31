Скільки можна зберігати "олів'є", "шубу" і салат з сухариками

Скільки можна зберігати олів'є

Щоб трохи продовжити життя цьому салату, заправляти його краще безпосередньо перед подачею на стіл. Після цього в олів’є є близько 4-х годин, аби бути спожитим.

Тому залишки заправленого салату - треба викидати та не жаліти.

Тримайте терміни зберігання новорічних салатів:

заправлений олів'є - 4 год (незаправлений 40 год);

шуба - 24 год;

заправлений крабовий салат - 24 год (незаправлений - 48 год);

Зберігати салат Цезар можна дві доби, але через те, що у складі є сухарики і листя салату, краще все ж з’їдати його протягом першого дня. Цезар не зіпсується, але сухарики розм’якнуть, а листя салату можуть почорніти і зів’янути.

Важливі моменти безпеки

Перед вживанням уважно огляньте салат. Якщо ви помітили зміну кольору, запаху або появу цвілі, салат слід негайно викинути.

Пам'ятайте про запобіжні заходи під час роботи з продуктами, що містять майонез, оскільки вони більш схильні до розвитку бактерій.