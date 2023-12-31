Сколько можно хранить оливье, шубу и салат с сухариками

Оливье, шубу, салат с сухариками и майонезом или сметаной нельзя хранить после приготовления. Если у вас осталось немного из них - то лучше выбросить.
Сколько для таких салатов срок хранения в холодильнике - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы тезисы диетолога Оксаны Вольской.
Чтобы немного продлить жизнь этому салату, заправлять его лучше непосредственно перед подачей на стол. После этого в оливье есть около 4 часов, чтобы быть употребленным.
Поэтому остатки заправленного салата - нужно выбрасывать и не жалеть.
Соблюдайте сроки хранения новогодних салатов:
Хранить салат Цезарь можно двое суток, но из-за того, что в составе есть сухарики и листья салата, лучше все же съедать его в течение первого дня. Цезарь не испортится, но сухарики размякнут, а листья салата могут почернеть и увядать.
Перед употреблением внимательно осмотрите салат. Если вы заметили изменение цвета, запаха или появление плесени, салат следует немедленно выбросить.
Помните о мерах предосторожности при работе с продуктами, содержащими майонез, поскольку они более подвержены развитию бактерий.
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