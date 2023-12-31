Сколько можно хранить оливье, шубу и салат с сухариками

Сколько можно хранить оливье

Чтобы немного продлить жизнь этому салату, заправлять его лучше непосредственно перед подачей на стол. После этого в оливье есть около 4 часов, чтобы быть употребленным.

Поэтому остатки заправленного салата - нужно выбрасывать и не жалеть.

Соблюдайте сроки хранения новогодних салатов:

заправленный оливье – 4 ч (незаправленный 40 ч);

шуба – 24 год;

заправленный крабовый салат – 24 ч (незаправленный – 48 ч);

Хранить салат Цезарь можно двое суток, но из-за того, что в составе есть сухарики и листья салата, лучше все же съедать его в течение первого дня. Цезарь не испортится, но сухарики размякнут, а листья салата могут почернеть и увядать.

Важные моменты безопасности

Перед употреблением внимательно осмотрите салат. Если вы заметили изменение цвета, запаха или появление плесени, салат следует немедленно выбросить.

Помните о мерах предосторожности при работе с продуктами, содержащими майонез, поскольку они более подвержены развитию бактерий.