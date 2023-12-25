4 основних фактори, які треба знати перед купівлею червоної ікри

Купити червону ікру зараз можна в будь-якому супермаркеті. Але обрати найсмачнішу та свіжу ікру можна тільки, якщо знати головні секрети про її виробництво та транспортування до України.

Як правильно обирати червону ікру у магазині та що треба про неї знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінара Дарію Дорошкевич в Instagram.

Що треба знати про червону ікру

1. Ікра повинна бути малосольною. Помірне споживання солі - одне з основних правил харчування. Але на свята це стає ще важливішим, бо на свята саме через надлишок солі ми набрякаємо.

2. Термін зберігання ікри має бути до 5 днів. Така ікра приїжджає в Україну, зазвичай, замороженою, далі її розморожують та продають на вагу. Важливо кожного разу перевіряти термін придатності ікри.

3. Краще, щоб риби для ікри вирощувалась в північних водах. В такому випадку в ікрі вища концентрація омега-3. А також вона смачніша.

4. Є три країни с потужним виробництвом ікри. Перше місце - болота, і це досі до 80% українського ринку. Друге та третє місце - США, а саме Аляска та Канада. Тому обов'язково перевіряйте походження ікри. А якщо вам не можуть надати підтверджуючих документів - не купляйте.

Яку ікру можна купляти

1. Заморожену (в упаковці) або заморожену і розморожену ікру (на вагу). Це майже ніколи не болотяна ікра, бо на упаковці все чітко зазначено, і вам можуть цю упаковку надати прямо в магазині/на базарі.

2. Ікра в банках з довгим терміном зберігання. Це ікра з додатковими консервантами, країна виробник часто - Україна. Що це означає? Виробник десь купує велику партію замороженої ікри. Де? Це невідомо, вам ніхто документів не надасть. Або буде написано - в Польщі. Можна в це вірити, я щось не дуже. Далі виробник розморожує ікру, солить, додає консерванти, пакує. Тому країна-виробник - Україна.

3. Українські фермерські хазяйства. Так, такі вже є. Короткий термін зберігання, гарний посол, свіжа ікра. Мінус - користь ікри залежить від кількості жирів, то ж в такій ікрі їх буде значно менше (не той клімат, занадто тепло). Смак ікри дійсно залежить від води, фермери на Алясці розводять рибу в загонах прямо в океані/морі/басейнах річок. В нас такої води не буде, отже смак ікри буде менш вираженим.

4. Про базари. Часто ікра на вагу - це варіант 2, який закупають оптом без фасування в банки, а потім продають на вагу. Інколи в них теж є канадська/американська ікра, продавці навіть зазначають інколи - це американська.

5. Наостанок про фальсифікат. Зазвичай фальсифікат - це додавання 10-20% імітаційної ікри. Розмішують і продають. Тест окропом чи перекисом це не покаже. Єдиний варіант - перевіряти кожну ікринку окремо.