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Скільки років можна зберігати насіння овочів та як перевірити їх якість

Скільки можна зберігати насіння (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У кожного господаря після закінчення чергового сезону залишається запас невикористаного насіння. Чим довше він зберігається, тим гіршими стають його посівні властивості. Тому варто знати, як можна перевірити насіння.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які ознаки вказують на те, що насіння потрібно викинути.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Держпродспоживслужби та Martha stewart.

Чи може насіння зіпсуватись

Насіння з віком "псується" - це означає, що його життєздатність зникає, і воно більше не проростає. Якщо не посадити, то з часом їх життєздатність зменшується через старіння, вплив світла, зміни температури та вмісту вологи.

Багато пакетів з насінням мають термін придатності, який зазвичай вказує на період, протягом якого насіння гарантовано проросте. Залежно від умов зберігання та інших факторів насіння може залишатися життєздатним після закінчення дати.

Насіння з тривалим терміном служби часто має тверду насіннєву оболонку, яка забезпечує захист від факторів навколишнього середовища та механічних пошкоджень. Прикладами є насіння квасолі, гороху та кабачків.

Насіння з коротшим терміном служби має вищий вміст вологи та більш сприйнятливе до деградації. Прикладом є насіння салату, цибулі та петрушки.

Як довго зберігається насіння

Життєздатність насіння може змінюватися залежно від конкретного виду та умов зберігання. Наприклад:

  • насіння овочів - від 3 до 6 років
  • насіння плодів - від 2 до 6 років
  • насіння квітів - від 1 до 3 років
  • насіння трав - від 1 до 3 років

Як дізнатися, чи хороше насіння

Потрібно скласти 10 насінин у вологий паперовий рушник, який можна закривати, та зачекати скільки насіння проросте.

Після цього помножте кількість насіння, яке проросло на 10, щоб обчислити відсоток проростання. Якщо проростає від 40 до 60% насіння, то потрібно сіяти густо.

Однак, якщо проростає менш як 40%, подумайте про покупку свіжого насіння.

Підсолена вода допоможе визначити якість посівного матеріалу. Насіння поміщають у соляний розчин, на літр води - чайна ложка солі, та залишають на 2-3 години. Насіння, що спливе, залишиться на поверхні, і є низькоякісним.

Те, що осяде на дні, потрібно промити, просушити, якщо не будете сіяти його вже зараз, або замочити та розпочинати посів.

Правила зберігання

Фахівець з садівництва Лінда Ланджело розповіла, що насіння завжди слід зберігати в прохолодному сухому місці з вологістю менш як 8%.

Насіння набагато швидше псується при високій відносній вологості повітря, а при підвищеній температурі починає проростати.

Вийміть насіння з упаковок, у яких вони були і зберігайте у герметичному контейнері. 

 

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