Сколько лет можно хранить семена овощей и как проверить их качество

Могут ли семя испортиться

Семена с возрастом "портятся" - это означает, что его жизнеспособность исчезает, и они больше не прорастают. Если не посадить, то со временем их жизнеспособность уменьшается из-за старения, воздействия света, изменения температуры и содержания влаги.

Многие пакеты с семенами имеют срок годности, обычно указывающий на период, в течение которого семена гарантированно прорастут. В зависимости от условий хранения и других факторов семена могут оставаться жизнеспособными по истечении даты.

Семена с длительным сроком службы часто имеют жесткую семенную оболочку, которая обеспечивает защиту от факторов окружающей среды и механических повреждений. Примеры есть семян фасоли, гороха и кабачков.

Семена с более коротким сроком службы имеют более высокое содержание влаги и более восприимчивы к деградации. Примером являются семена салата, лука и петрушки.

Как долго хранятся семена

Жизнеспособность семян может варьироваться в зависимости от конкретного вида и условий хранения. К примеру:

семена овощей - от 3 до 6 лет

семена плодов - от 2 до 6 лет

семена цветов - от 1 до 3 лет

семена трав - от 1 до 3 лет

Как узнать, хорошие семена

Нужно сложить 10 семян во влажное бумажное полотенце, которое можно закрывать, и подождать сколько семян прорастет.

После этого умножьте количество семян, проросших на 10, чтобы вычислить процент прорастания. Если прорастают от 40 до 60% семян, то нужно сеять густо.

Однако если прорастает менее 40%, подумайте о покупке свежих семян.

Подсоленная вода поможет определить качество посевного материала. Семена помещают в соляной раствор, на литр воды - чайная ложка соли и оставляют на 2-3 часа. Всплывающие семена останется на поверхности, и являются низкокачественными.

То, что осядет на дне, нужно промыть, просушить, если не сеять уже сейчас, или замочить и начинать посев.

Правила хранения

Специалист по садоводству Линда Ланджело рассказала, что семена всегда следует хранить в прохладном сухом месте с влажностью менее 8%.

Семена гораздо быстрее портятся при высокой относительной влажности воздуха, а при повышенной температуре начинают прорастать.

Извлеките семена из упаковок, в которых они были и храните в герметичном контейнере.