Скільки можна зберігати куряче м'ясо в морозилці, щоб воно не зіпсувалося

Заморозити певну кількість курятини - дієтичного і смачного м’яса з безліччю варіантів приготування - оптимальний варіант для збереження корисних речовин в продукті. Крім цього, це економить час - адже можна розморозити порцію курки замість походу в магазин. Однак навіть для такого зберігання є певні терміни та умови.
Про те, як довго можна зберігати курятину в морозилці і як це робити правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Dovidkam, Good Housekeeping, Southern Living, Homegrown Extension, сайти "Корисні поради", "Веселий дім".
На термін зберігання курячого м'яса, як і будь-якого продукту, впливають певні фактори, а саме:
Важливо зазначити, що чим довше курятина зберігається в морозилці, тим більше втрачаються її смакові якості.
Для того, щоб куряче м'ясо зберігалося в морозилці якомога довше, слід правильно підготувати його до заморозки та дотримуватися певних рекомендацій щодо зберігання:
Заморожуйте куряче м'ясо порційно (ілюстрація: Freepik)
Після розморожування курячого м'яса, його потрібно використати протягом доби. Але якщо курятина втратила природний колір та виглядає сірою, краще не вживати її в їжу.
До речі, раніше ми писали про те, скільки можна зберігати суп в холодильнику.
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