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Скільки можна зберігати куряче м'ясо в морозилці, щоб воно не зіпсувалося

Скільки зберігати курятину в морозилці (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Заморозити певну кількість курятини - дієтичного і смачного м’яса з безліччю варіантів приготування - оптимальний варіант для збереження корисних речовин в продукті. Крім цього, це економить час - адже можна розморозити порцію курки замість походу в магазин. Однак навіть для такого зберігання є певні терміни та умови.

Про те, як довго можна зберігати курятину в морозилці і як це робити правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: Dovidkam, Good Housekeeping, Southern Living, Homegrown Extension, сайти "Корисні поради", "Веселий дім".

Скільки зберігати курятину в морозилці

На термін зберігання курячого м'яса, як і будь-якого продукту, впливають певні фактори, а саме:

  • Свіжість курятини: чим свіжіше м'ясо, тим довше воно буде зберігатися.
  • Термічна обробка: сира курятина може зберігатися 3-12 місяців, варена - 4-6 місяців, смажена - до 1 місяця, нагетси або котлети - 1-3 місяці.
  • Час попереднього зберігання в холодильнику: не варто заморожувати курку, яка зберігалася в холодильнику довше двох днів.
  • Тип продукту: ціла курка може зберігатися до року, частини курки (філе, гомілки, крильця) - до 9 місяців, свіжий курячий фарш - 3-4 місяці.
  • Тип і герметичність упакування: в магазинній пластиковій упаковці не варто зберігати курятину довше 1 місяця.
  • Температура в морозильній камері: оптимальна температура - від -18 до -24 градусів, чим вища температура - тим коротший термін зберігання.

Важливо зазначити, що чим довше курятина зберігається в морозилці, тим більше втрачаються її смакові якості.

Як краще зберігати курятину

Для того, щоб куряче м'ясо зберігалося в морозилці якомога довше, слід правильно підготувати його до заморозки та дотримуватися певних рекомендацій щодо зберігання:

  • Обирайте для заморозки свіже м'ясо - звертайте увагу на дату на упакуванні або ж, при купівлі на вагу - на природність кольору, еластичність та відсутність сторонніх запахів і слизу.
  • Якщо надворі спекотно, а магазин з м'ясом досить далеко - візьміть сумку-холодильник, пакети з льодом або акумулятор холоду, це не дозволить курятині зіпсуватися дорогою.
  • Курку слід заморозити якомога швидше, зберігайте курку в холодильнику не довше двох днів перед приготуванням або заморожуванням - при температурі до 5 градусів.
  • Заморожуйте порційно, щоб розморожувати тільки те, що потрібно негайно.

Заморожуйте куряче м'ясо порційно (ілюстрація: Freepik)

  • Завжди працюйте з чистими руками, місцями приготування, обладнанням та посудом, після - продезінфікуйте обладнання та поверхні.
  • Герметично упакуйте куряче м'ясо: в ідеалі його необхідно загорнути спочатку в шар поліетиленової плівки або паперу для заморожування, потім у шар фольги, а потім - покласти у пакет для заморожування або пластиковий контейнер.
  • Завжди фіксуйте дату заморожування на упаковці - для цього можна використати малярний скотч з написаною маркером датою.
  • Уникайте перепадів температури і не заморожуйте курку повторно - адже це може призвести до розмноження бактерій.

Після розморожування курячого м'яса, його потрібно використати протягом доби. Але якщо курятина втратила природний колір та виглядає сірою, краще не вживати її в їжу.

До речі, раніше ми писали про те, скільки можна зберігати суп в холодильнику.

Також читайте про те, як правильно зберігати цибулю.

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