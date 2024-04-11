Скільки можна зберігати куряче м'ясо в морозилці, щоб воно не зіпсувалося

Скільки зберігати курятину в морозилці

На термін зберігання курячого м'яса, як і будь-якого продукту, впливають певні фактори, а саме:

Свіжість курятини: чим свіжіше м'ясо, тим довше воно буде зберігатися.

чим свіжіше м'ясо, тим довше воно буде зберігатися. Термічна обробка : сира курятина може зберігатися 3-12 місяців, варена - 4-6 місяців, смажена - до 1 місяця, нагетси або котлети - 1-3 місяці.

: сира курятина може зберігатися 3-12 місяців, варена - 4-6 місяців, смажена - до 1 місяця, нагетси або котлети - 1-3 місяці. Час попереднього зберігання в холодильнику: не варто заморожувати курку, яка зберігалася в холодильнику довше двох днів.

не варто заморожувати курку, яка зберігалася в холодильнику довше двох днів. Тип продукту: ціла курка може зберігатися до року, частини курки (філе, гомілки, крильця) - до 9 місяців, свіжий курячий фарш - 3-4 місяці.

ціла курка може зберігатися до року, частини курки (філе, гомілки, крильця) - до 9 місяців, свіжий курячий фарш - 3-4 місяці. Тип і герметичність упакування: в магазинній пластиковій упаковці не варто зберігати курятину довше 1 місяця.

в магазинній пластиковій упаковці не варто зберігати курятину довше 1 місяця. Температура в морозильній камері: оптимальна температура - від -18 до -24 градусів, чим вища температура - тим коротший термін зберігання.

Важливо зазначити, що чим довше курятина зберігається в морозилці, тим більше втрачаються її смакові якості.

Як краще зберігати курятину

Для того, щоб куряче м'ясо зберігалося в морозилці якомога довше, слід правильно підготувати його до заморозки та дотримуватися певних рекомендацій щодо зберігання:

Обирайте для заморозки свіже м'ясо - звертайте увагу на дату на упакуванні або ж, при купівлі на вагу - на природність кольору, еластичність та відсутність сторонніх запахів і слизу.

- звертайте увагу на дату на упакуванні або ж, при купівлі на вагу - на природність кольору, еластичність та відсутність сторонніх запахів і слизу. Якщо надворі спекотно , а магазин з м'ясом досить далеко - візьміть сумку-холодильник, пакети з льодом або акумулятор холоду , це не дозволить курятині зіпсуватися дорогою.

, а магазин з м'ясом досить далеко - , це не дозволить курятині зіпсуватися дорогою. Курку слід заморозити якомога швидше , зберігайте курку в холодильнику не довше двох днів перед приготуванням або заморожуванням - при температурі до 5 градусів.

, зберігайте курку перед приготуванням або заморожуванням - при температурі до 5 градусів. Заморожуйте порційно, щоб розморожувати тільки те, що потрібно негайно.

Заморожуйте куряче м'ясо порційно (ілюстрація: Freepik)

Завжди працюйте з чистими руками, місцями приготування, обладнанням та посудом , після - продезінфікуйте обладнання та поверхні.

, після - продезінфікуйте обладнання та поверхні. Герметично упакуйте куряче м'ясо: в ідеалі його необхідно загорнути спочатку в шар поліетиленової плівки або паперу для заморожування, потім у шар фольги, а потім - покласти у пакет для заморожування або пластиковий контейнер.

в ідеалі його необхідно загорнути спочатку в шар поліетиленової плівки або паперу для заморожування, потім у шар фольги, а потім - покласти у пакет для заморожування або пластиковий контейнер. Завжди фіксуйте дату заморожування на упаковці - для цього можна використати малярний скотч з написаною маркером датою.

на упаковці - для цього можна використати малярний скотч з написаною маркером датою. Уникайте перепадів температури і не заморожуйте курку повторно - адже це може призвести до розмноження бактерій.

Після розморожування курячого м'яса, його потрібно використати протягом доби. Але якщо курятина втратила природний колір та виглядає сірою, краще не вживати її в їжу.