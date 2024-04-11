Сколько можно хранить куриное мясо в морозилке, чтобы оно не испортилось

Заморозить определенное количество курятины - диетического и вкусного мяса с множеством вариантов приготовления - оптимальный вариант для сохранения полезных веществ в продукте. Кроме этого, это экономит время - ведь можно разморозить порцию курицы вместо похода в магазин. Однако даже для такого хранения есть определенные сроки и условия.
О том, как долго можно хранить курятину в морозилке и как это делать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Dovidkam, Good Housekeeping, Southern Living, Homegrown Extension, сайты Корисні поради", "Веселий дім".
Сколько хранить курицу в морозилке
На срок хранения куриного мяса, как и любого продукта, влияют определенные факторы, а именно:
Свежесть курятины: чем свежее мясо, тем дольше оно будет храниться.
Термическая обработка: сырая курятина может храниться 3-12 месяцев, вареная - 4-6 месяцев, жареная - до 1 месяца, нагетсы или котлеты - 1-3 месяца.
Время предварительного хранения в холодильнике: не стоит замораживать курицу, хранившуюся в холодильнике дольше двух дней.
Тип продукта: целая курица может храниться до года, части курицы (филе, голени, крылышки) - до 9 месяцев, свежий куриный фарш - 3-4 месяца.
Тип и герметичность упаковки: в магазинной пластиковой упаковке не следует хранить курятину дольше 1 месяца.
Температура в морозильной камере: оптимальная температура - от -18 до -24 градусов, чем выше температура - тем короче срок хранения.
Важно отметить, что чем дольше курятина хранится в морозильнике, тем больше теряются ее вкусовые качества.
Как лучше хранить курятину
Для того чтобы куриное мясо хранилось в морозилке как можно дольше, следует правильно подготовить его к заморозке и соблюдать определенные рекомендации по хранению:
Выбирайте для заморозки свежее мясо - обращайте внимание на дату на упаковке или же, при покупке на вес - на естественность цвета, эластичность и отсутствие посторонних запахов и слизи.
Если на улице жарко, а магазин с мясом достаточно далеко - возьмите сумку-холодильник, пакеты со льдом или аккумулятор холода, это не позволит курятине испортиться по дороге.
Курицу следует заморозить как можно быстрее, храните курицу в холодильнике не дольше двух дней перед приготовлением или замораживанием - при температуре до 5 градусов.
Замораживайтепорционно, чтобы размораживать только то, что нужно немедленно.
Всегда работайте с чистыми руками, местами приготовления, оборудованием и посудой, после - продезинфицируйте оборудование и поверхности.
Герметически упакуйте куриное мясо: в идеале его необходимо завернуть сначала в слой полиэтиленовой пленки или бумаги для замораживания, затем в слой фольги, а затем - положить в пакет для замораживания или пластиковый контейнер.
Всегда фиксируйте дату замораживания на упаковке - для этого можно использовать малярный скотч с написанной маркером датой.
Избегайте перепадов температуры и не замораживайте курицу повторно - ведь это может привести к размножению бактерий.
После размораживания куриного мяса его нужно использовать в течение суток. Но если курятина потеряла естественный цвет и выглядит серой, лучше не употреблять ее в пищу.