Сколько можно хранить куриное мясо в морозилке, чтобы оно не испортилось

Сколько хранить курицу в морозилке

На срок хранения куриного мяса, как и любого продукта, влияют определенные факторы, а именно:

Свежесть курятины: чем свежее мясо, тем дольше оно будет храниться.

чем свежее мясо, тем дольше оно будет храниться. Термическая обработка: сырая курятина может храниться 3-12 месяцев, вареная - 4-6 месяцев, жареная - до 1 месяца, нагетсы или котлеты - 1-3 месяца.

сырая курятина может храниться 3-12 месяцев, вареная - 4-6 месяцев, жареная - до 1 месяца, нагетсы или котлеты - 1-3 месяца. Время предварительного хранения в холодильнике: не стоит замораживать курицу, хранившуюся в холодильнике дольше двух дней.

не стоит замораживать курицу, хранившуюся в холодильнике дольше двух дней. Тип продукта: целая курица может храниться до года, части курицы (филе, голени, крылышки) - до 9 месяцев, свежий куриный фарш - 3-4 месяца.

целая курица может храниться до года, части курицы (филе, голени, крылышки) - до 9 месяцев, свежий куриный фарш - 3-4 месяца. Тип и герметичность упаковки: в магазинной пластиковой упаковке не следует хранить курятину дольше 1 месяца.

в магазинной пластиковой упаковке не следует хранить курятину дольше 1 месяца. Температура в морозильной камере: оптимальная температура - от -18 до -24 градусов, чем выше температура - тем короче срок хранения.

Важно отметить, что чем дольше курятина хранится в морозильнике, тем больше теряются ее вкусовые качества.

Как лучше хранить курятину

Для того чтобы куриное мясо хранилось в морозилке как можно дольше, следует правильно подготовить его к заморозке и соблюдать определенные рекомендации по хранению:

Выбирайте для заморозки свежее мясо - обращайте внимание на дату на упаковке или же, при покупке на вес - на естественность цвета, эластичность и отсутствие посторонних запахов и слизи.

- обращайте внимание на дату на упаковке или же, при покупке на вес - на естественность цвета, эластичность и отсутствие посторонних запахов и слизи. Если на улице жарко , а магазин с мясом достаточно далеко - возьмите сумку-холодильник, пакеты со льдом или аккумулятор холода , это не позволит курятине испортиться по дороге.

, а магазин с мясом достаточно далеко - , это не позволит курятине испортиться по дороге. Курицу следует заморозить как можно быстрее , храните курицу в холодильнике не дольше двух дней перед приготовлением или замораживанием - при температуре до 5 градусов.

, храните курицу перед приготовлением или замораживанием - при температуре до 5 градусов. Замораживайте порционно, чтобы размораживать только то, что нужно немедленно.

Замораживайте куриное мясо порционно (иллюстрация: Freepik)

Всегда работайте с чистыми руками, местами приготовления, оборудованием и посудой , после - продезинфицируйте оборудование и поверхности.

, после - продезинфицируйте оборудование и поверхности. Герметически упакуйте куриное мясо: в идеале его необходимо завернуть сначала в слой полиэтиленовой пленки или бумаги для замораживания, затем в слой фольги, а затем - положить в пакет для замораживания или пластиковый контейнер.

в идеале его необходимо завернуть сначала в слой полиэтиленовой пленки или бумаги для замораживания, затем в слой фольги, а затем - положить в пакет для замораживания или пластиковый контейнер. Всегда фиксируйте дату замораживания на упаковке - для этого можно использовать малярный скотч с написанной маркером датой.

на упаковке - для этого можно использовать малярный скотч с написанной маркером датой. Избегайте перепадов температуры и не замораживайте курицу повторно - ведь это может привести к размножению бактерий.

После размораживания куриного мяса его нужно использовать в течение суток. Но если курятина потеряла естественный цвет и выглядит серой, лучше не употреблять ее в пищу.