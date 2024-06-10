Скільки можна зберігати черешню вдома, щоб не отруїтися

В Україні активно триває сезон черешні. Потрібно знати, як правильно зберігати ягоду, щоб якомога довше її зберегти та не отруїтися.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Allrecipes
Коли ви вперше приносите черешню додому, то потрібно відразу перебрати ягоди та викинути всі з пліснявою або пошкодженнями.
Найкращий спосіб подовжити термін служби свіжої черешні - переконатися, що вона залишається максимально сухою. Це означає, що миття свіжої ягоди перед зберіганням може прискорити процес псування.
Натомість промийте їх холодною водою безпосередньо перед тим, як з’їсти. Якщо у вашому холодильнику достатньо місця, найкраще перекласти черешні в широкий і плоский контейнер для зберігання.
При правильному зберіганні свіжа черешня повинна зберігатися в холодильнику не менше тижня.
Ягоди можна також морозити та сушити. Заморожена та сушена черешня зберігає всі свої корисні та смакові якості.
Свіжу зібрану черешню найкраще зберігати в плоских ящиках, перекладаючи шари листям і відкидаючи зіпсовані. Таким чином вони залишаться сухими, не виділять сік і довше збережуться.
Потрібно обов’язково відокремити викинути кісточки. Тверда серцевина плоду містить ціанід і може бути отруйною. З’їдання навіть 3-4 подрібнених кісточок може бути надзвичайно шкідливим і, можливо, смертельним.
Додамо, що при виборі черешень потрібно звертати на запах. У ньому не повинно відчуватися кислих нот. Якщо вони є - якісь із ягід пошкоджені та вже починають бродити.
До того ж у такій ягоді багато вітаміну В і клітковини, які нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, покращують метаболізм і допомагають впоратися із закрепами.
Рослинні антиоксиданти в черешні сприяють легкому перетравленню жирної їжі. Тому вона якнайкраще підходить на десерт після ситного обіду.
Сік черешні стимулює травлення, його вживають при ослабленні моторики та болях у шлунку. Завдяки великій кількості клітковини, ягоди нормалізують роботу ШКТ, покращують метаболізм, попереджають запори та усувають набряклість.
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