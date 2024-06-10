Сколько можно хранить черешню дома, чтобы не отравиться

Как хранить черешню

Когда вы впервые приносите черешню домой, нужно сразу перебрать ягоды и выбросить все с плесенью или повреждениями.

Лучший способ продлить срок службы свежей черешни - убедиться, что она остается максимально сухой. Это означает, что мытье свежей ягоды перед хранением может ускорить процесс порчи.

Промойте их холодной водой непосредственно перед тем, как съесть. Если в холодильнике достаточно места, лучше всего переложить черешни в широкий и плоский контейнер для хранения.

При правильном хранении свежая черешня должна храниться в холодильнике не менее недели.

Ягоды можно также морозить и сушить. Замороженная и сушеная черешня сохраняет все полезные и вкусовые качества.

Свежую собранную черешню лучше всего хранить в плоских ящиках, перекладывая слои листьями и отбрасывая испорченные. Таким образом они останутся сухими, не выделят сок и дольше сохранятся.

Ядовиты ли косточки

Следует обязательно отделить выбросить косточки. Твердая сердцевина плода содержит цианид и может быть ядовитой. Съедаемость даже 3-4 измельченных косточек может быть чрезвычайно вредной и, возможно, смертельной.

Добавим, что при выборе черешен нужно обращать на запах. В нем не должно ощущаться кислых нот. Если они есть - какие-то ягоды повреждены и уже начинают бродить.

К тому же, в такой ягоде много витамина В и клетчатки, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, улучшают метаболизм и помогают справиться с запорами.

Растительные антиоксиданты в черешне способствуют легкому перевариванию жирной пищи. Поэтому она лучше подходит на десерт после сытного обеда.

Сок черешни стимулирует пищеварение, его используют при ослаблении моторики и болях в желудке. Благодаря большому количеству клетчатки, ягоды нормализуют работу ЖКТ, улучшают метаболизм, предупреждают запоры и устраняют отечность.