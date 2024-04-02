Скільки можна зберігати булгур в холодильнику, щоб не отруїтися

Харчова цінність і користь булгуру

Булгур містить різноманітні вітаміни та мінерали, а також велику кількість білка та клітковини. Насправді порція в 1 склянку (91 грам) забезпечує майже 30% добової норми клітковини.

Цільне зерно є особливо хорошим джерелом марганцю, магнію та заліза, при цьому воно трохи менш калорійне, ніж аналогічні цільнозернові продукти, такі як коричневий рис або кіноа. До того ж булгур - джерело вітаміну B6, тіаміну, ніацину, цинку та фолатів.

Відповідно до результатів досліджень, завдяки своїм властивостям, булгур допомагає контролювати рівень цукру, позитивно впливає на травлення та здоров'я кишківника та покращує роботу серця.

Як довго зберігати булгур

Приготований булгур може зберігатися в холодильнику до 4 днів. Щоб розігріти охолоджений булгур, перекладіть його в каструлю з невеликою кількістю води та поставте на середній вогонь до повного розігрівання.

А от сухий булгур можна зберігати до 3 місяців у герметичній упаковці в сухому прохолодному місці, якомога далі від сонячних променів і вологи. Ідеально підійде шафа або полиця в коморі. В герметичному пакеті, придатному до заморожування, крупа може зберігатися до року в морозильній камері.

Поради щодо зберігання булгуру:

Зберігайте готовий чи сухий булгур в герметичному контейнері. Перед насипанням булгуру в посуд переконайтеся, що контейнер чистий і сухий.

Обов'язково промаркуйте контейнер - позначте його датою покупки (для сухого булгуру) або датою, коли ви приготували булгур. Це допоможе вам відстежувати свіжість.

Не допускайте перепадів температури в холодильнику. Як і для будь-яких продуктів, перепад температури може призвести до розморожування продукту і розмноження мікроорганізмів.

Ознаки зіпсованого булгуру

Ось кілька ознак того, що сухий або приготований булгур зіпсувався:

Неприємний запах: якщо крупа пахне прогірклим, запліснявілим або має інший дивний запах - настав час її викинути.

якщо крупа пахне прогірклим, запліснявілим або має інший дивний запах - настав час її викинути. Незвичайний зовнішній вигляд: якщо булгур змінив колір, з'явилися темні плями або неприродний відтінок, це ознака того, що щось не так і його не варто вживати.

якщо булгур змінив колір, з'явилися темні плями або неприродний відтінок, це ознака того, що щось не так і його не варто вживати. Зміна текстури: булгур повинен бути приємної, злегка жувальної консистенції. Якщо він відчувається надмірно твердим, грудкуватим або ж надмірно м'яким і кашоподібним, це означає, що він вже не найкращого ґатунку.

булгур повинен бути приємної, злегка жувальної консистенції. Якщо він відчувається надмірно твердим, грудкуватим або ж надмірно м'яким і кашоподібним, це означає, що він вже не найкращого ґатунку. Пліснява: будь-яка наявність плісняви - це явна ознака того, що крупа або страва зіпсована. Цвіль зазвичай шкідлива, тож не ризикуйте.

будь-яка наявність плісняви - це явна ознака того, що крупа або страва зіпсована. Цвіль зазвичай шкідлива, тож не ризикуйте. Шкідники: якщо ви помітили крихітних жучків або личинок у сухому чи готовому булгурі, його однозначно краще викинути.

Пам'ятайте, що вживання зіпсованого продукту може спричинити харчове отруєння, яке, своєю чергою, може негативно вплинути на здоров'я.