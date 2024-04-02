Скільки можна зберігати булгур в холодильнику, щоб не отруїтися

Булгур - корисна крупа з пшениці, очищеної та обробленої окропом. Він добре поєднується з овочами, м'ясом, та смачний навіть у вигляді самостійної страви. Однак зберігати готовий булгур надто довго не варто.
Про те, як довго можна зберігати булгур в холодильнику, аби не отримати харчове отруєння, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Healthline, The Mediterranean dish, The Coconut Mama.
Булгур містить різноманітні вітаміни та мінерали, а також велику кількість білка та клітковини. Насправді порція в 1 склянку (91 грам) забезпечує майже 30% добової норми клітковини.
Цільне зерно є особливо хорошим джерелом марганцю, магнію та заліза, при цьому воно трохи менш калорійне, ніж аналогічні цільнозернові продукти, такі як коричневий рис або кіноа. До того ж булгур - джерело вітаміну B6, тіаміну, ніацину, цинку та фолатів.
Відповідно до результатів досліджень, завдяки своїм властивостям, булгур допомагає контролювати рівень цукру, позитивно впливає на травлення та здоров'я кишківника та покращує роботу серця.
Приготований булгур може зберігатися в холодильнику до 4 днів. Щоб розігріти охолоджений булгур, перекладіть його в каструлю з невеликою кількістю води та поставте на середній вогонь до повного розігрівання.
А от сухий булгур можна зберігати до 3 місяців у герметичній упаковці в сухому прохолодному місці, якомога далі від сонячних променів і вологи. Ідеально підійде шафа або полиця в коморі. В герметичному пакеті, придатному до заморожування, крупа може зберігатися до року в морозильній камері.
Поради щодо зберігання булгуру:
Ось кілька ознак того, що сухий або приготований булгур зіпсувався:
Пам'ятайте, що вживання зіпсованого продукту може спричинити харчове отруєння, яке, своєю чергою, може негативно вплинути на здоров'я.
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