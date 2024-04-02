Сколько можно хранить булгур в холодильнике, чтобы не отравиться

Пищевая ценность и польза булгура

Булгур содержит разнообразные витамины и минералы, а также большое количество белка и клетчатки. На самом деле порция в 1 стакан (91 г) обеспечивает почти 30% суточной нормы клетчатки.

Цельное зерно является особенно хорошим источником марганца, магния и железа, при этом оно чуть менее калорийно, чем аналогичные цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис или киноа. К тому же булгур - источник витамина B6, тиамина, ниацина, цинка и фолатов.

Согласно результатам исследований, благодаря своим свойствам, булгур помогает контролировать уровень сахара, положительно влияет на пищеварение и здоровье кишечника и улучшает работу сердца.

Как долго хранить булгур

Приготовленный булгур может храниться в холодильнике до 4 дней. Чтобы разогреть охлажденный булгур, переложите его в кастрюлю с небольшим количеством воды и поставьте его на средний огонь до полного разогрева.

А вот сухой булгур можно хранить до 3 месяцев в герметичной упаковке в сухом прохладном месте, подальше от солнечных лучей и влаги. Идеально подойдет шкаф или полка в кладовке. В герметичном пакете, пригодном для замораживания, крупа может храниться до года в морозильной камере.

Советы по хранению булгура:

Храните готовый или сухой булгур в герметичном контейнере. Перед насыпанием булгура в посуду убедитесь, что контейнер чист и сух.

Обязательно промаркируйте контейнер - отметьте его датой покупки (для сухого булгура) или датой, когда вы приготовили булгур. Это поможет вам отслеживать свежесть.

Не допускайте перепадов температуры в холодильнике. Как и для любых продуктов, перепад температуры может привести к размораживанию продукта и размножению микроорганизмов.

Признаки испорченного булгура

Вот несколько признаков того, что сухой или приготовленный булгур испортился:

Неприятный запах: если крупа пахнет прогорклым, заплесневелым или имеет другой странный запах - пора ее выбросить.

если крупа пахнет прогорклым, заплесневелым или имеет другой странный запах - пора ее выбросить. Необычный внешний вид: если булгур изменил цвет, появились темные пятна или неестественный оттенок, это признак того, что что-то не так и его не стоит употреблять.

если булгур изменил цвет, появились темные пятна или неестественный оттенок, это признак того, что что-то не так и его не стоит употреблять. Смена текстуры: булгур должен быть приятной, слегка жевательной консистенции. Если он чувствуется чрезмерно жестким, комковатым или чрезмерно мягким и кашеобразным, это означает, что он уже не лучшего сорта.

булгур должен быть приятной, слегка жевательной консистенции. Если он чувствуется чрезмерно жестким, комковатым или чрезмерно мягким и кашеобразным, это означает, что он уже не лучшего сорта. Плесень: любое наличие плесени - это явный признак того, что крупа или блюдо испорчена. Плесень обычно вредна, поэтому не рискуйте.

любое наличие плесени - это явный признак того, что крупа или блюдо испорчена. Плесень обычно вредна, поэтому не рискуйте. Насекомые: если вы заметили крошечных жучков или личинок в сухом или готовом булгуре, его однозначно лучше выбросить.

Помните, что употребление испорченного продукта может привести к пищевому отравлению, которое, в свою очередь, может негативно повлиять на здоровье.