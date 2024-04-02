Сколько можно хранить булгур в холодильнике, чтобы не отравиться

Булгур - полезная крупа из пшеницы, очищенной и обработанной кипятком. Он хорошо сочетается с овощами, мясом и вкусен даже в виде самостоятельного блюда. Однако хранить готовый булгур слишком долго не стоит.
Как долго можно хранить булгур в холодильнике, чтобы не получить пищевое отравление, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Healthline, The Mediterranean dish, The Coconut Mama.
Булгур содержит разнообразные витамины и минералы, а также большое количество белка и клетчатки. На самом деле порция в 1 стакан (91 г) обеспечивает почти 30% суточной нормы клетчатки.
Цельное зерно является особенно хорошим источником марганца, магния и железа, при этом оно чуть менее калорийно, чем аналогичные цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис или киноа. К тому же булгур - источник витамина B6, тиамина, ниацина, цинка и фолатов.
Согласно результатам исследований, благодаря своим свойствам, булгур помогает контролировать уровень сахара, положительно влияет на пищеварение и здоровье кишечника и улучшает работу сердца.
Приготовленный булгур может храниться в холодильнике до 4 дней. Чтобы разогреть охлажденный булгур, переложите его в кастрюлю с небольшим количеством воды и поставьте его на средний огонь до полного разогрева.
А вот сухой булгур можно хранить до 3 месяцев в герметичной упаковке в сухом прохладном месте, подальше от солнечных лучей и влаги. Идеально подойдет шкаф или полка в кладовке. В герметичном пакете, пригодном для замораживания, крупа может храниться до года в морозильной камере.
Советы по хранению булгура:
Вот несколько признаков того, что сухой или приготовленный булгур испортился:
Помните, что употребление испорченного продукта может привести к пищевому отравлению, которое, в свою очередь, может негативно повлиять на здоровье.
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