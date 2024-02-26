Як правильно їсти фініки чоловікам і жінкам, щоб отримати максимальну користь

Фініки - це не тільки смачні ласощі, а й цінний продукт для здоров'я. Фініки корисні для чоловіків і жінок завдяки високому вмісту вітамінів та мінералів. Однак важливо пам'ятати, що вживання цих ласощів слід контролювати.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: HealthLine, GoMedii, UkrHealth, News Medical, KouroshFoods.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про користь та шкоду фініків для здоров'я і як правильно їх їсти.

Кому не можна їсти фініки

Дослідники давно довели, що фініки містять велику кількість антиоксидантів (які захищають організм від хвороб і старості) та інших корисних для людини речовин: клітковину, білок, калій, магній, марганець, вітаміни K, C, B6, мідь, залізо і т.д.

Водночас у деяких випадках дієтологи не радять вживати ці сухофрукти, аби не нашкодити здоров'ю й уникнути:

проблем із животом - надлишок клітковини чи фруктози в організмі може призвести до здуття, запорів та розладів шлунково-кишкового тракту

- надлишок клітковини чи фруктози в організмі може призвести до здуття, запорів та розладів шлунково-кишкового тракту алергічних реакцій - наявний у фініках цукровий спирт (сорбіт) може провокувати діарею чи інші алергічні реакції організму

- наявний у фініках цукровий спирт (сорбіт) може провокувати діарею чи інші алергічні реакції організму нападів астми - деякі алергічні реакції організму можуть провокувати астму

- деякі алергічні реакції організму можуть провокувати астму шкірних висипань - сульфіти (які виконують антиоксидантну та антимікробну функцію), а також цвіль і небезпечне воскове покриття (наявні на деяких сухофруктах), можуть призвести до висипань на шкірі людини

- сульфіти (які виконують антиоксидантну та антимікробну функцію), а також цвіль і небезпечне воскове покриття (наявні на деяких сухофруктах), можуть призвести до висипань на шкірі людини підвищення цукру - багаті на глюкозу, фруктозу та сахарозу фініки є висококалорійними та можуть негативно впливати на людей, що страждають на діабет

- багаті на глюкозу, фруктозу та сахарозу фініки є висококалорійними та можуть негативно впливати на людей, що страждають на діабет збільшення ваги - велика кількість клітковини, висока калорійність і енергетична щільність фініків можуть суттєво впливати на вагу

- велика кількість клітковини, висока калорійність і енергетична щільність фініків можуть суттєво впливати на вагу карієсу - фініки є потужним джерелом фтору, корисного для зубів, водночас вони багаті на цукор і вуглеводи, які можуть викликати карієс

Підсумовуючи вищесказане, не варто їсти фініки (тим паче у великій кількості) тим людям, які:

страждають на синдром роздратованого кишечника

є алергіками (або схильні до алергій)

мають сечокам'яну хворобу

мають цукровий діабет

мають зайву вагу

мають карієс

страждають на регулярні головні болі

Фініки багаті на цукор і можуть бути небезпечними для діабетиків (ілюстративне фото: pixabay.com)

Коли краще їсти фініки вранці чи ввечері

На думку низки дієтологів, "ідеальною дозою" фініків можуть стати 5-7 плодів на день (не більше 10).

Така порція допоможе підтримувати здоров'я в нормі й не провокуватиме загострення (чи розвиток) нових захворювань.

Їсти фініки можна:

за сніданком

як денний перекус

як нічний перекус

перед тренуванням (за 30-50 хвилин до фізичної активності)

коли ви відчуваєте голод

Які хвороби лікують фініки

Флавоноїди та фенолова кислота, наявні у фініках, дозволяють скоротити або ж практично зовсім уникнути хронічних запальних процесів.

Ці сухофрукти швидко відновлюють енергію і бадьорять організм, мають антигеморагічну дію (запобігають легкій кровотечі), а також протипухлинні, противиразкові, антимікробні та імуномодулюючі властивості.

Каротиноїди (природні органічні пігменти, що виробляються бактеріями, грибами, водоростями й рослинами), клітковина та фенол - корисні для серця і можуть допомогти:

у профілактиці серцево-судинних захворювань

у регуляції імунної системи

Регулярне вживання невеликої кількості фініків може поліпшувати травні процеси (нормалізувати роботу кишечника), знижувати ризик захворювань кісткових тканин (зокрема остеопорозу), покращувати роботу нервової системи, стан шкіри, нігтів і волосся, а також швидко втамовувати голод й знімати печію.

Результати проведених серед породіль досліджень свідчать також про те, що плоди фінікового дерева спрощують процес природних пологів.

Фініки - не лише смачні, але й корисні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Коли краще їсти фініки до їжі чи після

Низка дослідників говорять про те, що найбільш корисним є вживання фініків зранку натщесерце. Це допомагає зарядити організм енергією та не перенавантажувати його "допоміжною" їжею.

Водночас ніхто не забороняє їсти фініки у поєднанні з іншими "легкими" продуктами, додавати їх у десерти, робити з ними закуски або ж просто ласувати сухофруктами, запиваючи молоком.

Найголовніше правило - не вживати забагато цих плодів після великого прийому їжі. Це може призвести до відчуття переїдання та дискомфорту.