Як правильно їсти фініки чоловікам і жінкам, щоб отримати максимальну користь
Фініки - це не тільки смачні ласощі, а й цінний продукт для здоров'я. Фініки корисні для чоловіків і жінок завдяки високому вмісту вітамінів та мінералів. Однак важливо пам'ятати, що вживання цих ласощів слід контролювати.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про користь та шкоду фініків для здоров'я і як правильно їх їсти.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: HealthLine, GoMedii, UkrHealth, News Medical, KouroshFoods.
Кому не можна їсти фініки
Дослідники давно довели, що фініки містять велику кількість антиоксидантів (які захищають організм від хвороб і старості) та інших корисних для людини речовин: клітковину, білок, калій, магній, марганець, вітаміни K, C, B6, мідь, залізо і т.д.
Водночас у деяких випадках дієтологи не радять вживати ці сухофрукти, аби не нашкодити здоров'ю й уникнути:
- проблем із животом - надлишок клітковини чи фруктози в організмі може призвести до здуття, запорів та розладів шлунково-кишкового тракту
- алергічних реакцій - наявний у фініках цукровий спирт (сорбіт) може провокувати діарею чи інші алергічні реакції організму
- нападів астми - деякі алергічні реакції організму можуть провокувати астму
- шкірних висипань - сульфіти (які виконують антиоксидантну та антимікробну функцію), а також цвіль і небезпечне воскове покриття (наявні на деяких сухофруктах), можуть призвести до висипань на шкірі людини
- підвищення цукру - багаті на глюкозу, фруктозу та сахарозу фініки є висококалорійними та можуть негативно впливати на людей, що страждають на діабет
- збільшення ваги - велика кількість клітковини, висока калорійність і енергетична щільність фініків можуть суттєво впливати на вагу
- карієсу - фініки є потужним джерелом фтору, корисного для зубів, водночас вони багаті на цукор і вуглеводи, які можуть викликати карієс
Підсумовуючи вищесказане, не варто їсти фініки (тим паче у великій кількості) тим людям, які:
- страждають на синдром роздратованого кишечника
- є алергіками (або схильні до алергій)
- мають сечокам'яну хворобу
- мають цукровий діабет
- мають зайву вагу
- мають карієс
- страждають на регулярні головні болі
Фініки багаті на цукор і можуть бути небезпечними для діабетиків (ілюстративне фото: pixabay.com)
Коли краще їсти фініки вранці чи ввечері
На думку низки дієтологів, "ідеальною дозою" фініків можуть стати 5-7 плодів на день (не більше 10).
Така порція допоможе підтримувати здоров'я в нормі й не провокуватиме загострення (чи розвиток) нових захворювань.
Їсти фініки можна:
- за сніданком
- як денний перекус
- як нічний перекус
- перед тренуванням (за 30-50 хвилин до фізичної активності)
- коли ви відчуваєте голод
Які хвороби лікують фініки
Флавоноїди та фенолова кислота, наявні у фініках, дозволяють скоротити або ж практично зовсім уникнути хронічних запальних процесів.
Ці сухофрукти швидко відновлюють енергію і бадьорять організм, мають антигеморагічну дію (запобігають легкій кровотечі), а також протипухлинні, противиразкові, антимікробні та імуномодулюючі властивості.
Каротиноїди (природні органічні пігменти, що виробляються бактеріями, грибами, водоростями й рослинами), клітковина та фенол - корисні для серця і можуть допомогти:
- у профілактиці серцево-судинних захворювань
- у регуляції імунної системи
Регулярне вживання невеликої кількості фініків може поліпшувати травні процеси (нормалізувати роботу кишечника), знижувати ризик захворювань кісткових тканин (зокрема остеопорозу), покращувати роботу нервової системи, стан шкіри, нігтів і волосся, а також швидко втамовувати голод й знімати печію.
Результати проведених серед породіль досліджень свідчать також про те, що плоди фінікового дерева спрощують процес природних пологів.
Фініки - не лише смачні, але й корисні (ілюстративне фото: pixabay.com)
Коли краще їсти фініки до їжі чи після
Низка дослідників говорять про те, що найбільш корисним є вживання фініків зранку натщесерце. Це допомагає зарядити організм енергією та не перенавантажувати його "допоміжною" їжею.
Водночас ніхто не забороняє їсти фініки у поєднанні з іншими "легкими" продуктами, додавати їх у десерти, робити з ними закуски або ж просто ласувати сухофруктами, запиваючи молоком.
Найголовніше правило - не вживати забагато цих плодів після великого прийому їжі. Це може призвести до відчуття переїдання та дискомфорту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи є місце солодощам у здоровому харчуванні.
Читайте також, як вибрати сухофрукти без шкоди здоров'ю.