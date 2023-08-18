Скільки можна їсти солодкого, щоб не нашкодити здоров'ю: фітнес-тренер дав відповідь

Цукор - це "пусті калорії"

Насамперед потрібно розуміти, що цукор - це суцільна цукроза, де немає клітковини, вітамінів і мінералів. Тобто поживність і насиченість організму немає звідки взяти.

Завдання їжі - забезпечувати людину не просто калоріями, а й користю. Але споживаючи цукор, цього не відбувається. І це перша причина, чому споживання солодощів потрібно контролювати та в разі потреби - обмежувати.

Солодощі смачні, але не ситні

Це, до речі, головна причина того, чому ожиріння стало світовою проблемою. Більшість їжі, яку готують на вулицях, у закладах харчування, магазинах, на підприємствах тощо, дуже смачна, але не насичує як слід.

Річ у тім, що вулична чи масова їжа повна вуглеводів, які дають швидкий викид енергії, а потім організм вимагає ще. Тому запам'ятайте "золоте" правило: солодощі краще їсти після основного прийому їжі, щоб організм отримав свою дозу насичення.

Цукор на половину складається з фруктози

Зловживання фруктозою негативно впливає на здоров'я печінки та серцево-судинної системи. А оскільки лише в 100 грамах цукру міститься денна норма фруктози, солодощами вкрай легко суттєво перевищити цю норму. Особливо, якщо врахувати, що вони смачні, і хочеться ще і ще.

Скільки солодкого можна їсти на день

ВООЗ рекомендує зменшити споживання цукру до 5-10% від усього раціону. Для середньостатистичної дорослої людини із нормою споживання 2 200 калорій за день, 10% - це не більше 50 грамів або 10 чайних ложок цукру.

Фітнес-тренер радить зосередитися на 30-50 грамах цукру на добу. Він додає, що ця кількість може коливатися залежно від вашого способу життя, але разом із тим шкоду цукру ніхто не скасовував, тому краще контролювати його споживання в цих рамках.