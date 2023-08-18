Сколько можно есть сладкого, чтобы не навредить здоровью: фитнес-тренер ответил

Сахар - это "пустые калории"

Прежде всего нужно понимать, что сахар - это сплошная сахароза, где нет клетчатки, витаминов и минералов. То есть питательность и насыщенность организму неоткуда взять.

Задача еды - обеспечивать человека не просто калориями, но и пользой. А, потребляя сахар, этого не происходит. И это первая причина, почему потребление сладостей нужно контролировать и в случае необходимости - ограничивать.

Сладости вкусные, но не сытные

Это, кстати, главная причина того, почему ожирение стало мировой проблемой. Большинство пищи, которую готовят на улицах, в заведениях питания, магазинах, на предприятиях и т. п., очень вкусное, но не насыщает как следует.

Дело в том, что уличная или массовая пища полна углеводов, которые дают быстрый выброс энергии, а затем организм требует еще. Поэтому запомните "золотое" правило: сладости лучше есть после основного приема пищи, чтобы организм получил свою дозу насыщения.

Сахар на половину состоит из фруктозы

Злоупотребление фруктозой оказывает негативное влияние на здоровье печени и сердечно-сосудистой системы. А поскольку только в 100 граммах сахара содержится дневная норма фруктозы, сладостями крайне легко превысить эту норму. Особенно если учесть, что они вкусные, и хочется еще и еще.

Сколько сладкого можно есть в день

ВОЗ рекомендует снизить потребление сахара до 5-10% от всего рациона. Для среднестатистического взрослого человека с нормой потребления 2 200 калорий в день, 10% - это не более 50 граммов или 10 чайных ложек сахара.

Фитнес-тренер советует сосредоточиться на 30-50 граммах сахара в сутки. Он добавляет, что это количество может колебаться в зависимости от вашего образа жизни, но вместе с тем вред сахара никто не отменял, поэтому лучше контролировать его потребление в этих рамках.