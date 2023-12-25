Сколько может стоять кутья в холодильнике и можно ли ее выбрасывать

На Святвечер многие готовят кутью, ведь это традиционное и главное блюдо праздника. Впрочем, иногда случается так, что хозяйка может немного "пепрестараться". И тогда возникает вопрос: сколько можно хранить кутью в холодильнике и можно ли вообще ее выбрасывать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда кутья скисает окончательно и можно ли религиозным людям отправлять это блюдо на помойку.

Сколько можно хранить кутью

Это блюдо готовится из пшеницы, риса, булгура или других круп. В нее традиционно добавляют орехи, сухофрукты, мак, мед и иногда украшают свежими ягодами. Это следует учитывать, ведь состав кутьи напрямую влияет на то, сколько она может сохраняться.

Эксперты советуют съедать это блюдо в течение одного-двух дней. Конечно, если кути слишком много, ее следует положить в холодильник. Выбирайте стеклянную емкость или контейнер. Главное - накрывайте блюдо крышкой.

В холодильнике кутью можно хранить до 5 дней, но не больше. Мало того, некоторые эксперты вообще говорят, что это блюдо лучше не есть уже через три дня после того, как вы его приготовили.

Сколько можно хранить кутью после Сочельника фото: freepik.com)

Можно ли выбрасывать кутью

По традиции кутья несет особый и очень важный смысл. Поэтому религиозным людям выбрасывать это блюдо на помойку не стоит. В прошлом кутью отдавали домашним животным. Также ее высыпали птицам, которые охотно клевали крупу и сухофрукты.

Если же вам некому отдать кутью, потому что вы живете в квартире или не занимаетесь разведением домашней птицы - покормите животных на улице. Также, если кутья не испорчена, отдайте ее бездомным.