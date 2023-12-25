Сколько может стоять кутья в холодильнике и можно ли ее выбрасывать
На Святвечер многие готовят кутью, ведь это традиционное и главное блюдо праздника. Впрочем, иногда случается так, что хозяйка может немного "пепрестараться". И тогда возникает вопрос: сколько можно хранить кутью в холодильнике и можно ли вообще ее выбрасывать.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда кутья скисает окончательно и можно ли религиозным людям отправлять это блюдо на помойку.
При написании материала были использованы источники: "Хуст Инфо", "Информатор".
Сколько можно хранить кутью
Это блюдо готовится из пшеницы, риса, булгура или других круп. В нее традиционно добавляют орехи, сухофрукты, мак, мед и иногда украшают свежими ягодами. Это следует учитывать, ведь состав кутьи напрямую влияет на то, сколько она может сохраняться.
Эксперты советуют съедать это блюдо в течение одного-двух дней. Конечно, если кути слишком много, ее следует положить в холодильник. Выбирайте стеклянную емкость или контейнер. Главное - накрывайте блюдо крышкой.
В холодильнике кутью можно хранить до 5 дней, но не больше. Мало того, некоторые эксперты вообще говорят, что это блюдо лучше не есть уже через три дня после того, как вы его приготовили.
Сколько можно хранить кутью после Сочельника фото: freepik.com)
Можно ли выбрасывать кутью
По традиции кутья несет особый и очень важный смысл. Поэтому религиозным людям выбрасывать это блюдо на помойку не стоит. В прошлом кутью отдавали домашним животным. Также ее высыпали птицам, которые охотно клевали крупу и сухофрукты.
Если же вам некому отдать кутью, потому что вы живете в квартире или не занимаетесь разведением домашней птицы - покормите животных на улице. Также, если кутья не испорчена, отдайте ее бездомным.
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