Скільки ложок цукру можна насправді вживати щодня без загрози здоров'ю: точна відповідь

Скільки можна з'їсти цукру на день

Група вчених із Китаю та США зазначають, що результати нового дослідження підтверджують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що споживання цукру має бути обмежене шістьма чайними ложками на день.

"Наш всеосяжний огляд показав шкідливі зв'язки між споживанням цукру з їжею та низкою кардіо метаболічних захворювань, особливо збільшенням ваги, ектопічним накопиченням жиру, ожирінням, серцево-судинними захворюваннями, які значною мірою можуть бути пов'язані з надмірним споживанням фруктози, що містить цукор", - пишуть автори дослідження.

Вперше про шкоду цукру у ВООЗ заговорили ще у 1989 році й після кількох досліджень було випущено рекомендацію знизити вживання цукру до менш як 10% від загальної денної енергії.

У 2015 році ВООЗ оновила свої рекомендації та порадила знизити вживання цукру до 5% – а це близько 6 чайних ложок цукру на день.

"Вільні цукри, відомі також як додані, містять глюкозу, фруктозу, сахарозу або столовий цукор, який додається в їжу та напої виробником, кухарем або споживачем, а також цукру, які природно містяться в меді, сиропах, фруктових соках і концентратах соків. Ці цукри часто "приховані" в оброблених продуктах, наприклад, у кетчупі, столова ложка якого може містити до чайної ложки доданого цукру", - зазначають вчені.

Однак у 2015 році цифра у 6 чайних ложок була досить умовною, оскільки відповідних досліджень не вистачало.

Що показало нове дослідження

У 2023 році група фахівців переглянула 73 мета аналізи з 8601 статті, які охоплювали дані про здоров'я дорослих та дітей. Вони виявили значні "шкідливі зв'язки" між доданим цукром та багатьма захворюваннями - діабетом, подагрою, високим тиском, інфарктами та інсультами, раком молочної залози, раком передміхурової та підшлункової залози.

"Були виявлені шкідливі зв'язки між вживанням цукру та загальною смертністю, астмою у дітей, дефіцитом уваги з гіперактивністю, щільністю кісткової тканини, карієсом та ерозією зубів, депресією та неалкогольною жировою хворобою печінки", - наголошують вчені.

Вони також додали, що напої, що містять цукор, такі як газована вода, енергетичні та спортивні напої, є найбільшим джерелом доданого цукру у багатьох людей. Тому такі напої варто обмежити до 1 порції на тиждень.