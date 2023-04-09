Сколько ложек сахара можно на самом деле употреблять ежедневно без угрозы для здоровья: точный ответ

Сколько можно съесть сахара в день

Группа ученых из Китая и США отмечают, что результаты нового исследования подтверждают рекомендации Всемирной организации здравоохранения о том, что потребление сахара должно быть ограничено шестью чайными ложками в день.

"Наш всеобъемлющий обзор показал вредные связи между потреблением сахара с пищей и рядом кардио метаболических заболеваний, особенно увеличением веса, эктопическим накоплением жира, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые в значительной степени могут быть связаны с чрезмерным потреблением фруктозы, содержащей сахар", - пишут авторы исследования.

Впервые о вреде сахара в ВОЗ заговорили еще в 1989 году и после нескольких исследований была выпущена рекомендация снизить употребление сахара до менее 10% от общей дневной энергии.

В 2015 году ВОЗ обновила свои рекомендации и посоветовала снизить употребление сахара до 5% - а это около 6 чайных ложек сахара в день.

"Свободные сахара, известные также как добавленные, содержат глюкозу, фруктозу, сахарозу или столовый сахар, который добавляется в еду и напитки производителем, поваром или потребителем, а также сахара, природно содержащиеся в меде, сиропах, фруктовых соках и концентратах соков. Эти сахара часто "скрыты" в обработанных продуктах, например, в кетчупе, столовая ложка которого может содержать до чайной ложки добавленного сахара", - отмечают ученые.

Однако в 2015 году цифра в 6 чайных ложек была довольно условной, так как соответствующих исследований не хватало.

Что показало новое исследование

В 2023 году группа специалистов просмотрела 73 мета анализа из 8601 статьи, которые охватывали данные о здоровье взрослых и детей. Они выявили значительные "вредные связи" между добавленным сахаром и многими заболеваниями - диабетом, подагрой, высоким давлением, инфарктами и инсультами, раком молочной железы, раком предстательной и поджелудочной железы.

"Были выявлены вредные связи между употреблением сахара и общей смертностью, астмой у детей, дефицитом внимания с гиперактивностью, плотностью костной ткани, кариесом и эрозией зубов, депрессией и неалкогольной жировой болезнью печени", - подчеркивают ученые.

Они также добавили, что напитки, содержащие сахар, такие как газированная вода, энергетические и спортивные напитки - являются крупнейшим источником добавленного сахара у многих людей. Поэтому такие напитки стоит ограничить до 1 порции в неделю.