Скільки коштує вишита сукня Кароль, у якій вона з Григорієм Решетніком провела ювілей народного артиста

Скільки коштує вишиванка-сукня Тіни Кароль

Тіна Кароль дуже любить дивувати цікавими та оригінальними вбраннями, які викликають у багатьох захват. Так, наприклад, жінка з’явилась у червоній вишиванці-сукні, яка підкреслює красу артистки та заворожує своїм виглядом.

Ця вишиванка непроста, адже її вартість приголомшує, до того вона дизайнерська, а це значить, що для її виробництва було витрачено багато натхнення та сил, а також любові й турботи.

Кароль одягла цю сукню з досить важливої події та ролі, яка їй дісталась. Річ в тому, що співачка разом з популярним телеведучим Григорієм Решетніком провела концерт з нагоди ювілею видатного артиста.

Тіна Кароль та Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

"Мали за честь провести зірковий концерт та привітати з 85-річчям Героя Україна, незмінного керівника легендарного ансамблю Вірського - Мирослава Михайловича Вантуха. Вкотре переконалися, що український танець, пісня та культура - це наш унікальний скарб і світове надбання", - пише Григорій.

"Про який ми й надалі маємо дбати, розвивати та прославляти! Окрема подяка моїй співведучій - талановитій Тіні Кароль за професійне ведення та прекрасне виконання пісні", - продовжує телеведучий.

Звичайно українська поп-діва була у прекрасному образі, адже свою червону сукню-вишиванку вона доповнила помадою такого ж кольору та виглядала дуже гарно.

А ось одна з прихильниць Тіни вже встигла дізнатися, скільки коштує льняний кафтан із вишитими рукавами коштує 35 тисяч 880 гривень. А його дизайнеркою є Юлія Магдич.

Скільки коштує сукня-вишиванка Тіни Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)