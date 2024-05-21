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Скільки коштує вишита сукня Кароль, у якій вона з Григорієм Решетніком провела ювілей народного артиста

Тіна Кароль та Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Юлія Любченко

Тіна Кароль за останні 2 роки стала однією з наймодніших українських зірок, за стилем та вартістю одягу якої, стежить величезна кількість українок.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Istagram-допис прихильниці Тіни.

Скільки коштує вишиванка-сукня Тіни Кароль

Тіна Кароль дуже любить дивувати цікавими та оригінальними вбраннями, які викликають у багатьох захват. Так, наприклад, жінка з’явилась у червоній вишиванці-сукні, яка підкреслює красу артистки та заворожує своїм виглядом. 

Ця вишиванка непроста, адже її вартість приголомшує, до того  вона дизайнерська, а це значить, що для її виробництва було витрачено багато натхнення та сил, а також любові й турботи. 

Кароль одягла цю сукню з досить важливої події та ролі, яка їй дісталась. Річ в тому, що співачка разом з популярним телеведучим Григорієм Решетніком провела концерт з нагоди ювілею видатного артиста.

Тіна Кароль та Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

"Мали за честь провести зірковий концерт та привітати з 85-річчям Героя Україна, незмінного керівника легендарного ансамблю Вірського - Мирослава Михайловича Вантуха. Вкотре переконалися, що український танець, пісня та культура - це наш унікальний скарб і світове надбання", - пише Григорій.

"Про який ми й надалі маємо дбати, розвивати та прославляти! Окрема подяка моїй співведучій - талановитій Тіні Кароль за професійне ведення та прекрасне виконання пісні", - продовжує телеведучий.

Звичайно українська поп-діва була у прекрасному образі, адже свою червону сукню-вишиванку вона доповнила помадою такого ж кольору та виглядала дуже гарно. 

А ось одна з прихильниць Тіни вже встигла дізнатися, скільки коштує льняний кафтан із вишитими рукавами коштує 35 тисяч 880 гривень. А його дизайнеркою є Юлія Магдич.

Скільки коштує сукня-вишиванка Тіни Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)

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Тіна КарольВишиванка