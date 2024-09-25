Скільки коштує "лук" Тіни Кароль. Ніколас Карма зненацька застав співачку на концерті (відео)

Під час концерту відомої співачки Тіни Кароль, яка нещодавно стала музичним продюсером Національного відбору на Євробачення , на сцені з'явився блогер Ніколас Карма та поцікавився у співачки, скільки коштує її образ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост блогера в Instagram .

Як відомо, зараз артистка перебуває у турі на підтримку нового альбому "Лірика". Вчора, 24 вересня, вона виступала у Львові, де на неї чекав сюрприз. Після її виступу на сцені з'явився блогер Ніколас Карма, який став відомим у мережі завдяки своїй фразі "Скільки коштує ваш лук?".

Він подарував Тіні розкішний букет червоних троянд і поставив своє коронне запитання щодо вартості її образу: білого корсета і чорної спідниці в підлогу.

Співачка на своєму концерті (фото: instagram.com/tina_karol)

"Корсет, він насправді дуже зручний, тому що я коли співаю, а я співаю ребрами. І коли надто тісний корсет, це найжахливіше, що може статися з виконавцями. Здається, 7500 грн він, але мені його подарували", - зазначила Кароль.

Далі вона розповіла про вартість спідниці та взуття.

"Сама прийшла до кравця і сказала, що хочу таку, десь приблизно 3000 грн. Це сценічне моє взуття, близько 5200 грн", - розсекретила співачка.

Потім Тіна Кароль пожартувала і поставила аналогічне питання блогеру. Ніколас Карма також подякував артистці за виступ і навіть освідчився їй у коханні.

"Я вас люблю, Тіна Кароль, люблю вас", - зазначив він і став на одне коліно.

Що відомо про новий альбом "Лірика" Тіни Кароль

Альбом "Лірика" включає 8 нових композицій, які є уособленням емансипації та експресії. Цю роботу Кароль називає однією з найкращих у своїй кар'єрі.

До речі, нещодавно співачка випустила чуттєвий кліп на пісню "Відчиняю", яка стала першим синглом з альбому виконавиці "Лірика". Знаменитість продемонструвала всю свою гнучкість та пластичність тіла, а також похвалилася сталевим пресом.

Тіна Кароль на своєму концерті (фото: instagram.com/tina_karol)