Сколько стоит трендовое серое пальто, как у Тины Кароль (фото)

Тина Кароль уже неоднократно демонстрировала довольно дорогие наряды, которые привлекают внимание не только своей стилизацией, но и ценой.

Тина Кароль показала на себе дорогое серое пальто

Певица любит демонстрировать последние модные тренды на себе, поэтому каждый из ее последних образов очень интересен для поклонников звезды, а особенно цены на те вещи, которые носит Тина.

Дело в том, что каждый новый образ певицы, в котором она появляется на публике или в своих клипах, стоит немалых денег. У Тины были костюмы и платья по цене 80 тысяч гривен, а это довольно дорого для одежды.

Именно поэтому и трендовое пальто серого цвета, которое одела Кароль, очень заинтересовало ее поклонников, а точнее его цена.

Тина Кароль в сером ттрендовом пальто (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Но оно не столь дорого, как предыдущие образы Тины. Это длинное серое пальто от Amg brand стоит 1 тысяча 200 долларов. Это достаточно средняя цена для верхней одежды, особенно от качественного бренда.

Кажется, раньше Кароль не носила столь современную одежду, но после того, как женщина очень сильно похудела, она изменила свой стиль и принялась подчеркивать красоту своего тела и свою утонченность.

А вот пальто, которое носит артистка, действительно трендово и интересно, особенно весной 2024 года, когда серый цвет становится очень актуальным и универсальным.