UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки коштує сексуальна напівпрозора сукня, як у Даші Квіткової

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлія Любченко

Даша Квіткова - популярна інфлюенсерка за життям якої стежать мільйони, але попри інтерес до особистого життя дівчини, фоловери ще цікавляться стилем Даші та вартістю її одягу.

Про те, скільки коштує одна з суконь блогери, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильниці Даші.

Скільки коштує відверта сукня Даші Квіткової 

Даша Квіткова любить часто ділитися зі своєю аудиторією, як вона вибирає свої модні образи, при цьому вона часто коментує, що одягає та як це можна поєднати. 

Прихильники блогерки люблять спостерігати за стилем Даші, адже вона дуже модна та сучасна, і якщо відстежувати, що саме за бренди вона носить, то вартість вдається не завжди. 

Але більш пильні фоловери Квіткової слідкують за цим дуже активно, і навіть створили окремий профіль, де оцінюють речі Даші та розголошують її вартість. 

Звичайно, у Квіткової є, як дуже дорогі речі, так і одяг за середньою ціновою політикою, адже в першу чергу вона цінує якість та універсальність. До речі, саме тому у дівчини більшість речей є однотонними. 

Так, наприклад, напівпрозора чорна сукня Квіткової, яку вона вибирала спеціально для фотосесії, має середню ціну - 3 тисячі 450 гривень. 

Скриншот

Це сукня Strange від Isbranik. Вона дуже гарно підкреслює фігуру Даші та розкриває її сексуальність, яку дівчина не так часто демонструє у своєму профілі, адже вона більше каже про естетику.

Даша Квіткова у звабливій сукні (фото: instagram.com/kvittkova)

Читайте РБК-Україна в Google News
Даша КвітковаМодні трендиБлогеркаГардероб